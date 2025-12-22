WhatsApp पर किसी से छुपाना है Status? तो ऑन कर लें ये सेटिंग

अक्सर ऐसा होता है कि हमें WhatsApp Status लगाना भी है लेकिन कुछ लोगों को दिखाना भी नहीं है. ऐसी कंडीशन में WhatsApp में एक मजेदार फीचर मौजूद है, जिसकी मदद से WhatsApp Status को आसानी से छुपाया जा सकता है. इसे WhatsApp का एक प्राइवेसी फीचर कहा जाता है. इस सेटिंग की मदद से आप तय कर सकते हैं कि आपका स्टेटस कौन देखेगा और कौन नहीं. खास बात यह है कि सामने वाले को यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने उससे स्टेटस छुपाया है. कैसे करते हैं ये सेटिंग ऑन, चलिए बताते हैं.

WhatsApp की Status Privacy

इसके लिए WhatsApp खोलने के बाद नीचे दिए गए Status टैब पर जाएं और ऊपर दाईं ओर दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करें. यहां Status privacy का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करते ही तीन विकल्प सामने आते हैं, जिनमें से आपको 'My contacts except…' चुनना है.

अब उन कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करें जिनसे आप अपना स्टेटस छुपाना चाहते हैं और आखिर में Done पर टैप कर दें. इसके बाद आपका नया स्टेटस उन चुने हुए लोगों को दिखाई नहीं देगा.

Only share... Status सेटिंग

अगर आप चाहें तो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही स्टेटस दिखाने का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए 'Only share with…' ऑप्शन चुनें और सिर्फ उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करें जिन्हें आप स्टेटस दिखाना चाहते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद काम का है जो फैमिली, ऑफिस और दोस्तों के बीच स्टेटस को अलग-अलग रखना चाहते हैं. इससे वो दूसरे ग्रुप को अपने मोमेंट्स को बिना शेयर किए अपना स्टेटस लगा सकते हैं.

WhatsApp Status Privacy फीचर इस सेटिंग के बाद लगाए जाने वाले स्टेटस पर लागू होगा. यानी आपने जो स्टेटस पहले से लगाया है, उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा.