iPhone Launch Live: Apple का बड़ा इवेंट आज, नए आईफोन समेत कई प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च

Apple का 'Surprise and Shine' इवेंट आज होने वाला है. इसके अलावा करीब सालों के बाद टिम कुक की जगह Apple के नए CEO John Ternus कीनोट से शुरू करेंगे. कोरोना के बाद पहली बार कंपनी का ये इन-पर्सन इवेंट होने जा रहा है. ये इवेंट 9 सितंबर को भारतीय समयानुसार (IST) रात 10:30 बजे Apple Park में आयोजित किया जाएगा.

Apple इस पूरे इवेंट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, Apple TV ऐप और YouTube पर लाइव स्ट्रीम करेगा. इसके अलावा आप इस पेज को भी रिफ्रेश करके इवेंट और आने वाले आईफोन की लेटेस्ट जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस साल इसको लेकर इसलिए ज्यादा बात हो रही है क्योंकि कंपनी पहली बार फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकती है. इसका नाम iPhone Ultra हो सकता है. ये कंपनी का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन होने वाला है. लीक के अनुसार, इसकी कीमत भारत में करीब 2.5 लाख रुपये रह सकती है.

इस बार स्टैंडर्ड iPhone 18 नहीं लॉन्च होगा. कंपनी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी लॉन्च करने वाली है. हालांकि, Apple ने लीक हुए किसी भी स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन Pro मॉडल्स में नया A20 Pro चिपसेट, बेहतर बैटरी लाइफ और बड़े कैमरा अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं.

भले ही नया iPhone इस इवेंट का मेन अट्रैक्शन होगा. लेकिन Apple स्टेज पर कई अन्य बड़े प्रोडक्ट्स भी उतारने की तैयारी में है. घोषणाओं की लिस्ट में Apple Watch Series 12 और नई Apple Watch Ultra के शामिल होने की पूरी उम्मीद है. इसमें नए हेल्थ-ट्रैकिंग फीचर्स और सिरेमिक केस की वापसी हो सकती है.