विज्ञापन

Apple के सीओओ सबीह खान को कितनी मिलती है सैलरी? जानकर नहीं होगा यकीन

Apple के COO सबीह खान की सैलरी और बोनस सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जानिए उनकी बेसिक सैलरी, स्टॉक ऑप्शन और कुल पैकेज की पूरा डिटेल.

Read Time: 2 mins
Share
Apple के सीओओ सबीह खान को कितनी मिलती है सैलरी? जानकर नहीं होगा यकीन
Apple के सीओओ की सैलरी

Apple दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है और इसके टॉप ऑफिसर की सैलरी हमेशा चर्चा में रहती है. सबीह खान, जो Apple के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) हैं, उनके सैलरी और अन्य फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. एक कंपनी के लिए ऑपरेटिंग ऑफिसर का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि वही कंपनी के रोजमर्रा के ऑपरेशन और प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखते हैं.

COO की सैलरी और बोनस (COO Salary and Bonus)

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि Apple में सैलरी सिर्फ बेसिक पैकेज या महीने की तनख्वाह नहीं होती. यहां पर ऑपरेटिंग ऑफिसर को बेसिक सैलरी के साथ साथ बोनस, स्टॉक ऑप्शन और अन्य फायदे भी मिलते हैं. हाल ही में Apple ने 2025 के लिए अपने सीनियर ऑफिसर की डिटेल जारी की, जिसमें दिखाया गया है कि COO सबीह खान को कुल लगभग $27 मिलियन का पैकेज मिला, जो भारतीय रुपये में लगभग ₹243 करोड़ के बराबर है.  इसमें उनकी बेसिक सैलरी लगभग $1 मिलियन (लगभग ₹90 लाख) थी, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा स्टॉक अवॉर्ड्स (लगभग $22 मिलियन) और परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस के तौर पर आता है.

Apple में COO का रोल (Role of COO at Apple)

जाहिर है, इतनी बड़ी सैलरी के पीछे उनकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं. उनका काम कंपनी के सप्लाई चेन, प्रोडक्शन और ऑपरेशन को सुचारू रखना है. यह सुनिश्चित करना कि Apple के प्रोडक्ट समय पर तैयार हों और स्टोर तक पहुंचे, उनकी जिम्मेदारी में आता है. इसलिए कंपनी उन्हें इतनी बड़ी सैलरी और बोनस देती है.

बड़ी सैलरी के पीछे बड़ी जिम्मेदारी

यह रकम सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन टेक इंडस्ट्री में शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए यह असामान्य नहीं है. इस तरह का सैलरी पैकेज सिर्फ सैलरी नहीं होता, बल्कि कंपनी का यह तरीका भी होता है कि उसके सीनियर अधिकारी लंबे समय तक कंपनी की तरक्की से जुड़े रहें और उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगातार अच्छा काम करते रहें. Apple के COO सबीह खान की सैलरी सिर्फ उनकी मेहनत का सम्मान नहीं बल्कि उनके जिम्मेदारियों और कंपनी में उनके योगदान का भी पैमाना है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में इन पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Apple COO, Sabih Khan, Apple COO Sabih Khan Salary, Apple COO Salary
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com