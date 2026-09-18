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"इंटरनेट पर AI का कब्जा! OpenAI-Anthropic इसलिए चाह रहे धीमी रफ्तार", पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार का दावा

AI विवाद में अब Andrew Yang भी कूद गए हैं. उन्होंने अमेरिकी सांसदों से AI लैब्स पर सख्त कार्रवाई करने और 'AI Kill Switch Act' लाने की मांग की है.

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"इंटरनेट पर AI का कब्जा! OpenAI-Anthropic इसलिए चाह रहे धीमी रफ्तार", पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार का दावा
Andrew Yang

AI की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब एक और बड़े शख्स ने इसको लेकर चेतावनी दी है. पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और Noble Mobile के संस्थापक Andrew Yang ने फ्रंटियर AI लैब्स पर कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि खुद AI रिसर्चर चेतावनी दे रहे हैं कि ये बेहद पावरफुल मॉडल्स उन्हें काबू में रखने के लिए बनाए गए नियमों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

Andrew Yang ने कहा कि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में AI कंपनियों को पूरी तरह खुली छूट दिए बिना भी चीन के साथ मुकाबला कर सकता है. इसके लिए इन कंपनियों को लगातार कैपेबल हो रहे सिस्टम्स को बेरोकटोक लॉन्च करने की अनुमति देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. CNBC को दिए एक इंटरव्यू में यांग ने कहा, "AI को लेकर डर वास्तविक है. चिंताएं गंभीर हैं और इसकी सख्त जरूरत है. अमेरिकी जनता इस टेक इंडस्ट्री पर कड़ा सरकारी रेगुलेशन देखना चाहती है."

बहुत कम दखल के साथ काम कर सकते हैं Autonomous Agents

Andrew Yang का ये बयान ऐसे समय में आया है जब AI कंपनियां अपने Autonomous Agents को लेकर कड़ी जांच के दायरे में हैं. आपको बता दें कि Autonomous Agents ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत ही कम इंसानी निर्देशों के बिना खुद किसी काम की प्लानिंग बना सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं.

यांग ने आगे कहा कि कई AI वैज्ञानिक खुद सांसदों से इसमें दखल देने की मांग कर रहे हैं, ताकि मार्केट प्रेशर के कारण ये तकनीक उस खतरनाक सीमा को पार न कर जाए जिसे वे असुरक्षित मानते हैं. उन्होंने कहा, "वे खुद हाथ उठाकर कह रहे हैं कि कृपया हमारे लिए एक गार्डरेल बना दीजिए, क्योंकि मैं किसी ऐसी चीज पर काम नहीं करना चाहता जो आगे चलकर कभी न ठीक होने वाला नुकसान पहुंचा सकती है."

AI किल स्विच एक्ट लाने की मांग

हाल के महीनों में, OpenAI और Anthropic ने ऐसी घटनाओं का खुलासा किया है जिसमें उनके AI मॉडल्स ने टेस्टिंग की सीमाओं को लांघ दिया था या दूसरी कंपनियों के सिस्टम्स में सेंध लगाई थी. इन घटनाओं के बाद सांसद अब एक 'AI किल स्विच एक्ट' लाने पर विचार कर रहे हैं. ये फेडरल अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर किसी भी फ्रंटियर AI सिस्टम की रफ्तार धीमी करने या उसे पूरी तरह बंद करने का कानूनी अधिकार देगा.

यांग ने अमेरिकी कांग्रेस (संसद) से AI से होने वाले नुकसान के लिए कंपनियों की सीधे जवाबदेही तय करने, किसी भी मॉडल को लॉन्च करने से पहले एक वेटिंग पीरियड रखने और शक्तिशाली मॉडल्स के लिए एक 'किल स्विच' जरूरी करने की रिक्वेस्ट की है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "अगर मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक छोटा सा हॉट डॉग का स्टॉल भी खोलना चाहूँ, तो मुझे सैकड़ों नियमों का पालन करना होगा, लेकिन इन AI मॉडल्स के लिए कोई नियम ही नहीं है."

यांग ने बताया कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के अमेरिकी सांसदों ने उनसे पूछा है कि AI को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस तकनीक को लेकर मतदाताओं की चिंताएं किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने कहा, "यह मुद्दा दोनों दलों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है. यदि आप किसी ग्रामीण इलाके या कंजर्वेटिव क्षेत्र में भी जाते हैं, तो वहां के लोग भी AI से डरे हुए हैं. उन्होंने टर्मिनेटर फिल्में देखी हैं. यह मुद्दा सामान्य राजनीतिक राजनीति या व्यापार से कोसों आगे निकल चुका है."

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