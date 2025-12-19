10 हज़ार से कम में आने वाले सबसे बढ़िया 5 Air Purifier

Budget Air Purifiers: प्रदूषण बहुत है और घर के अंदर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से पार जा रहा है. एक इंसान के शरीर के लिए जितना कम AQI उतना बेहतर, लेकिन सर्दियों के मौसम में दिल्ली-NCR का AQI 700 तक जा रहा है. इसे पेड़-पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाकर कम किया जा सकता है, लेकिन इसे तुरंत कम करने के लिए Air Purifier लगाना बहुत जरूरी हो गया है. इसीलिए आज आपको 10 हज़ार की कीमत के अंदर आने वाले 5 Air Purifier के बारे में यहां बताते हैं.

LEVOIT Core Mini Air Purifier: 5,989 रुपये में आने वाले इस एयर प्यूरिफायर में H13 Truehepa. यह छोटे-मीडियम रूम या ऑफिस के लिए बढ़िया है और PM2.5, धूल, स्मोक और एलर्जी-कारक पार्टिकल्स को हटाने में मदद करता है.

Acerpure Professional Air Purifier: इसका डिज़ाइन काफी बड़िया और कॉम्पैक्ट है, और कीमत है 9,999. इसमें मौजूद है 3-in-1 HEPA फिल्टर और Activated Carbon फिल्टर, जो बड़े कमरों या ऑफिस के लिए बढ़िया चॉइस है.

NexLev Smart Air Purifier: एक पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर, जिसमें True HEPA H13 फिल्टर है और कंपनी 99.99% वायरस डस्ट हटाने का दावा करती है. यह काफी किफायती ऑप्शन है अगर आप कमरे के अंदर धूल, फ्लोरेसेंट कण और हवा में मौजूद गंदगी को हटाना चाहते हैं. इसकी कीमत है 4,649 रुपये.

AGARO Imperial Air Purifier : करीब 10 हज़ार में आने वाला यह एयर प्यूरीफायर HEPA Filter H14 के बेहतर फिल्ट्रेशन के साथ आता है, जो छोटे ही नहीं बल्कि घर के बड़े कमरों में भी हवा को साफ करता है. इसका रिजल्ट काफी बढ़़िया रहता है.

Honeywell Air Purifier : 5,148 की कीमत में आने वाला यह Honeywell प्यूरिफायर काफी भरोसेमंद मॉडल है, जिसमें H13 HEPA फिल्टर के साथ एक्टिव कार्बन लेयर भी है, जो धूल, स्मोक और गैस जैसी गंदगी को हटाने में मदद करता है.