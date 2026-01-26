अब नहीं होगा ओटीपी चोरी, नहीं कर पाएगा फ्रॉड, आ गया ये कमाल का फीचर

Aadhaar Big Update: आज डिजिटल समय में जहां हर काम के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है, वहीं साइबर ठगों ने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है. बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं के लिए आपकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत आधार हो सकता है अब खतरे में हो. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. UIDAI एक ऐसा दमदार सिक्योरिटी फीचर लेकर आया है, जिससे आप खुद अपने आधार को घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं.

क्या है आधार लॉक/अनलॉक फीचर?

आधार लॉक करने का मतलब है कि आप अपने आधार नंबर को कुछ समय के लिए डिजिटल रूप से बंद कर रहे हैं. एक बार आधार लॉक हो जाने के बाद कोई भी शख्स चाहे वो स्कैमर हो या कोई कंपनी बिना आपकी अनुमति के आपके बायोमेट्रिक्स या ओटीपी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

लॉक करना क्यों है जरूरी?

अगर आपको डर है कि आपका आधार डेटा लीक हो गया है या आपने अपनी आधार कॉपी कई जगहों पर दी है, तो इसे लॉक करना ही समझदारी है. लॉक होने के बाद आधार नंबर की जगह 16 अंकों की वर्चुअल आईडी (VID) का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पूरी तरह सेफ है.

कैसे लॉक करें अपना आधार?

आप दो आसान तरीकों से घर बैठे अपने आधार को लॉक कर सकते हैं, जिसमें वेबसाइट और mAadhaar ऐप शामिल है.

वेबसाइट के जरिए लॉक

UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं

My Aadhaar सेक्शन में 'Aadhaar Lock/Unlock' पर क्लिक करें

अपनी डिटेल्स भरें और ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद सबमिट करें.

mAadhaar ऐप का ऐसे करें इस्तेमाल

प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और अपने आप को रजिस्टर करें.

'Services' सेक्शन में जाकर 'Lock/Unlock Aadhaar' चुनें

इसके बाद ओटीपी से वेरीफाई करें

कैसे करें अनलॉक?

लॉक करने के बाद फिर सवाल आता है कि क्या इसके अनलॉक किया जा सकता है? तो बिल्कुल. अनलॉक करने का प्रोसेस भी बहुत आसान है. बस आपके पास 16 अंकों की लेटेस्ट VID होनी चाहिए. वेबसाइट पर जाकर 'Unlock' ऑप्शन चुनें, VID और ओटीपी दर्ज करें और पल भर में आपका आधार फिर से एक्टिव हो जाएगा.