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'अगर मुझे साफ जवाब नहीं मिला तो कानूनी रास्ता अपनाऊंगी' एशियाड में जगह न मिलने पर मनिका बत्रा ने दी चेतावनी

Manika Batra Reaction: आइची-नागोया में होने वाले इवेंट के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) ने हाल ही में टीम की घोषणा की, जिसमें 31 साल की खेल रत्न अवॉर्डी का नाम सिर्फ रिजर्व में रखा गया.

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'अगर मुझे साफ जवाब नहीं मिला तो कानूनी रास्ता अपनाऊंगी' एशियाड में जगह न मिलने पर मनिका बत्रा ने दी चेतावनी
Manika Batra after failing to secure a spot for the Asian Games

Manika Batra Reaction After failing to Secure Spot for Asian Games: ​​एशियन गेम्स टीम से बाहर किए जाने पर सवाल उठने के बाद, टॉप पैडलर मनिका बत्रा ने उन आरोपों पर पलटवार किया कि वह टीम में जगह मांग रही हैं या खास ध्यान देने की मांग कर रही हैं. मनिका ने साफ किया कि वह जबरदस्ती शामिल नहीं होना चाहतीं, बल्कि सिर्फ अपने चौंकाने वाले बाहर किए जाने के बारे में साफ जवाब चाहती हैं, क्योंकि उन्हें कोई "खास कारण" नहीं बताया गया है.

टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) ने हाल ही में आइची-नागोया में होने वाले इस बड़े इवेंट के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें 31 साल की खेल रत्न अवॉर्डी का नाम सिर्फ रिजर्व में रखा गया. पिछले एक दशक में भारत की सबसे अच्छी इंटरनेशनल परफॉर्मर होने के नाते, उन्हें टीम में शामिल न करना कई लोगों के लिए एक झटका था.

अपने बाहर किए जाने के फैसले को "मनमाना और ट्रांसपेरेंसी की कमी" बताते हुए, इस अनुभवी एथलीट ने औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से दखल देने की रिक्वेस्ट की है, और चेतावनी दी है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो वह कानूनी मदद लेंगी. मनिका ने एक बयान में कहा, "पिछले दो दशकों से, मुझे सबसे ऊंचे लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है. अपने पूरे करियर में, मैंने जीत, हार, सिलेक्शन और नॉन-सिलेक्शन को स्वीकार किया है. यह टेबल टेनिस का एक हिस्सा है. हालांकि, जो बात मुझे स्वीकार करने में मुश्किल होती है, वह है क्लैरिटी की कमी और मनमानी.

मनिका ने एक बयान में कहा, "पिछले कुछ दिनों में, मैंने कई लोगों को यह कहते हुए देखा है कि मैं एशियन गेम्स टीम में जगह बनाना चाहती हूं या मैं खास ध्यान देने की मांग कर रही हूं.

मनिका ने बयान में कहा, "मैं यह साफ-साफ कह दूं. मैं सिलेक्ट होने के लिए नहीं कह रही हूं. मैं किसी से फैसला पलटने के लिए नहीं कह रही हूं. मैं जवाब मांग रही हूं. मेरे नॉन-सिलेक्शन का कोई खास कारण मुझे नहीं बताया गया है." "अगर मुझे इस फ़ैसले के आधार के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं, तो मेरे पास अपनी लीगल टीम के ज़रिए कानूनी मदद सहित, मेरे पास मौजूद सभी उपायों को आज़माने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा. "इसलिए नहीं कि मुझे टीम में जगह चाहिए. इसलिए नहीं कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए. बल्कि इसलिए कि मेरा मानना ​​है कि हर एथलीट को सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए.

"मैंने लगभग बीस सालों तक गर्व के साथ भारत को रिप्रेजेंट किया है, और आज मैं बस एक सही और ईमानदार एक्सप्लेनेशन मांग रही हूं. और एक बार फिर बिल्कुल साफ़ कर दूं. मैं सवाल पूछ रही हूं, स्पेशल कंसीडरेशन नहीं," उन्होंने आगे कहा. अपने मौजूदा इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स पर ज़ोर देते हुए, बत्रा ने सवाल किया कि उनकी वर्ल्ड नंबर 51 रैंकिंग उन्हें कैसे अयोग्य बना सकती है, जबकि वह टॉप 50 ब्रैकेट के बिल्कुल किनारे पर हैं.

"टेबल टेनिस में रैंकिंग हर हफ़्ते अपडेट होती है और रोलिंग पॉइंट्स सिस्टम पर चलती है. इससे ज़ाहिर है, ज़रूरी सवाल उठते हैं. रैंकिंग का मूल्यांकन करते समय किस टाइमलाइन पर ध्यान दिया गया? "क्या असेसमेंट पिछले 12 महीनों, छह महीनों, पिछले दो महीनों, या एक हफ़्ते के रैंकिंग स्नैपशॉट पर आधारित था? अगर कोई एथलीट जो लगातार टॉप 50 के आसपास रहा है, एक या दो हफ़्ते में 50 से 51 पर आ जाता है, तो क्या इससे वह अचानक अयोग्य हो जाता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके साफ़ जवाब मिलने चाहिए," उन्होंने कहा.

मनिका ने मिनिस्ट्री के निर्देशों पर भी सवाल उठाया, और ज़ोर दिया कि मौजूदा फ़ॉर्म को ही सिलेक्शन में गाइड करना चाहिए. "इस सीज़न में मेरा प्रदर्शन मज़बूत रहा है. मैंने टॉप एशियाई खिलाड़ियों और हाई-रेटेड चीनी विरोधियों के ख़िलाफ़ जीत दर्ज की है. मेरा मानना ​​है कि मौजूदा फ़ॉर्म और प्रदर्शन भी मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा होने चाहिए. ओलंपियन ने कहा, "अभी का फॉर्म कुछ ऐसा है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी कहता है, एशियन गेम्स के लिए प्लेयर्स/टीम चुनते समय ध्यान में रखना चाहिए."

उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि कैसे जाने-माने मेडल विनर्स को मौजूदा सिस्टम रेगुलर तौर पर बाहर कर देता है, उन्होंने हांग्जो एशियन गेम्स में ऐतिहासिक विमेंस डबल्स ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाली अयहिका मुखर्जी को बाहर करने का ज़िक्र किया.

मनीसा ने आगे कहा, "मैं यह देखकर भी हैरान हूं कि इंडिया के लिए प्रूवन रिकॉर्ड वाले प्लेयर्स को बाहर रखा जा रहा है. जिन एथलीट्स ने देश के लिए मेडल और रिज़ल्ट दिए हैं, उन्हें यह जानने का हक है कि ऐसे फैसले कैसे लिए गए. "अयहिका मुखर्जी का उदाहरण लें, जो पिछले एशियन गेम्स में इंडिया के ऐतिहासिक विमेंस डबल्स मेडल का हिस्सा थीं. जब ऐसी अचीवमेंट्स वाले एथलीट्स को बाहर रखा जाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से उन क्राइटेरिया और इवैल्यूएशन प्रोसेस पर सवाल उठाता है जिनके कारण ये फैसले लिए गए."

उन रिपोर्ट्स की ओर इशारा करते हुए कि फ़ाइनल सिलेक्शन में वोटिंग प्रोसेस हुआ था, उन्होंने पैनल की निष्पक्षता पर सीधा निशाना साधा, "मुझे बताया गया है कि फ़ाइनल सिलेक्शन में वोटिंग प्रोसेस शामिल था. अगर यह सच है, तो मेरा मानना ​​है कि एथलीट्स को यह जानने का अधिकार है कि वे फ़ैसले किसने और किस आधार पर लिए. क्या कारण थे? क्या उन्हें डॉक्यूमेंट किया गया था? क्या उन्हें बताया गया था? क्या हितों के टकराव का खुलासा किया गया था?

"क्या कोई भी सिस्टम जो वोटिंग पर निर्भर करता है, वह पक्षपात, निजी राय या पिछले मतभेदों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? अगर हाँ, तो निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय मौजूद हैं? मेरा यह भी मानना ​​है कि एथलीट्स को यह जानने का अधिकार है कि ये फ़ैसले कौन ले रहा है और कौन क्या क्वालिफ़िकेशन या अनुभव लेकर आते हैं? सिलेक्शन कमिटी के कितने सदस्यों ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है?" मनिका ने सवाल किया.

उन्होंने आगे पूछा, "अगर मेरे ख़िलाफ़ वोटिंग हुई, तो उन वोटों के पीछे क्या कारण थे? क्या वे परफ़ॉर्मेंस के तय मानकों पर आधारित थे या लोगों की अपनी राय पर? इन सवालों के जवाब साफ़-साफ़ मिलने चाहिए. आदर्श रूप से, पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना को ध्यान में रखते हुए ये जानकारी TTFI की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए थी."

मनिका ने कहा, "ये जायज़ सवाल हैं, न सिर्फ़ मेरे लिए, बल्कि हर उस खिलाड़ी के लिए जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर देता है. मेरी चिंता सिर्फ़ सिलेक्शन के एक फ़ैसले को लेकर नहीं है. मेरी चिंता पूरी प्रक्रिया में निरंतरता, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर है. मैंने लगभग बीस सालों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है. मैं कोई ऐसी नौसिखिया खिलाड़ी नहीं हूँ जो सिलेक्शन के एक फ़ैसले पर भावुक होकर प्रतिक्रिया दे रही हो."

एक सख़्त चेतावनी के साथ बात ख़त्म करते हुए, बत्रा ने बताया कि वह सरकार के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर चुकी हैं. उन्होंने कहा, "अगर मुझे इस फ़ैसले के आधार के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं, तो मेरे पास उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, जिसमें मेरी लीगल टीम के ज़रिए कानूनी रास्ता अपनाना भी शामिल है. इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध किया है."

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