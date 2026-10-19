शीतल देवी ने रचा इतिहास, 704 अंक के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, एशियाई रिकॉर्ड किया ध्वस्त

भारत की पैरा-आर्चरी स्टार शीतल देवी ने महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में 720 में से शानदार 704 अंक हासिल किए. इसके साथ ही उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बना दिया. इससे पहले का एशियाई रिकॉर्ड 698 अंकों का था, शीतल ने इसे 6 अंकों से पीछे छोड़ दिया है. शीतल के अलावा पायल नाग ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्होंने 675 अंक हासिल किए और क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग में संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहीं. बता दें कि हांगझोऊ में 2023 एशियाई पैरा गेम्स में महिलाओं के कंपाउंड सोलो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली शीतल देवी, जापान पहुंचने से पहले भारत की पदक जीतने की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक थीं. 19 साल की शीतल ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था और वह विश्व चैंपियन भी हैं.

भारत को पैरा-आर्चरी में एक और सफल अभियान की उम्मीद है, और क्वालिफिकेशन राउंड में शीतल का प्रदर्शन उनकी काबिलियत को और साबित करता है. एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने की कोशिश में, शीतल नॉकआउट चरण में भी अपना फॉर्म बरकरार रखने की कोशिश करेंगी. क्वालिफिकेशन राउंड की रैंकिंग के आधार पर ही एलिमिनेशन राउंड के लिए सीडिंग तय होगी.

पायल नाग ने भारत के शानदार प्रदर्शन में अपना योगदान दिया

पायल नाग ने महिला कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 675 अंक हासिल किए और संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहीं. उनका यह प्रदर्शन 2026 में आइची-नागोया में होने वाले एशियाई पैरा गेम्स में भारत के पैरा-आर्चरी (पैरा-तीरंदाजी) प्रदर्शन को और मजबूत बनाता है.

ओडिशा की रहने वाली नाग, भारत की सबसे होनहार पैरा-तीरंदाजों में से एक बन गई हैं और उन्होंने बैंकॉक में आयोजित 2026 वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में स्वर्ण पदक जीते हैं. एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उन्होंने शीतल देवी को भी हराया, जो महिला कंपाउंड इवेंट में भारत की मजबूत दावेदारी को दर्शाता है.

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