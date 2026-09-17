कोच गंभीर, युवराज, रैना, पीटी उषा और नेहवाल सहित खेल जगत के दिग्गजों ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. खेल जगत की शीर्ष हस्तियों ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है. भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने एक्स पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है.
Warmest birthday greetings to Hon'ble Prime Minister Shri. @narendramodi ji! Praying for your good health and continued strength to guide our nation towards greater peace, prosperity, and progress. pic.twitter.com/8oJ45bb2qD— P.T. USHA (@PTUshaOfficial) September 17, 2026
उषा ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. आपके अच्छे स्वास्थ्य और हमारे देश को ज्यादा शांति, खुशहाली और तरक्की की ओर ले जाने के लिए लगातार ताकत की प्रार्थना करती हूं."
पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं. आप भारत को एक शानदार भविष्य की ओर ले जाते रहें."
Wishing health and happiness for our Hon'ble PM Shri Narendra Modi Ji. May you continue to lead India towards a glorious future. @narendramodi— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 17, 2026
पूर्व क्रिकेटर और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने एक्स पर लिखा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आपकी ऊर्जा, अनुशासन और देश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता सच में प्रेरणा देने वाला है. भगवान आपको अच्छी सेहत, ताकत और हमारे देश की सेवा के लिए कई और साल दे."
पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने एक्स पर लिखा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आपका नेतृत्व भारत के सफर को एक मजबूत और ज्यादा प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जा रही है. आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छी सेहत, खुशियां और लगातार सफलता लाए."
Wishing our Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji a very happy birthday.— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 17, 2026
Your leadership continues to shape India's journey towards a stronger and more progressive future. 🇮🇳🙏
May the year ahead bring you good health, happiness and continued success.#SewaDiwas…
पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. आपको अच्छी सेहत, ताकत और खुशी मिले. देश के प्रति आपका समर्पण लाखों लोगों को प्रेरित करता रहे और भारत को तरक्की, गर्व और शान की नई ऊंचाइयों पर ले जाए, जय हिंद."
पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है. नेहवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ देश के विकास के लिए कार्य किया है. वह भविष्य में भी ऐसे कार्य करते रहें. उन्होंने अपने कार्यकाल में खिलाड़ियों का भी बहुत सहयोग किया है और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं.
नेहवाल ने देशवासियों ने गुरुवार शाम 6 से 7 के बीच पीएम के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया जलाने की अपील की.
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