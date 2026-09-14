रिकर्व आर्चर धीरज ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप फाइनल में जीता गोल्ड, ऐसे करने वाले पहले भारतीय

भारतीय रिकर्व आर्चर धीरज बोम्मादेवरा ने रविवार को इतिहास रच दिया. वे वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व आर्चर बन गए. उन्होंने एक रोमांचक शूट-ऑफ में जापान के नाकानिशी जुन्या को हराया. 2023 और 2024 के टूर्नामेंट में बिना कोई मेडल जीते लौटने के बाद, दुनिया के नंबर 10 आर्चर ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जीत हासिल की और फिर कड़े मुक़ाबले में दुनिया के नंबर 20 नाकानिशी को 6-5 (28-28, 28-29, 29-28, 28-30, 28-27) से हराया. स्कोर 5-5 से बराबर होने के बाद, धीरज ने शूट-ऑफ़ में 10-9 से जीत हासिल की.

वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय

इस जीत के साथ, धीरज वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व आर्चर बन गए. उन्होंने किसी भारतीय पुरुष रिकर्व आर्चर के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में मेडल जीतने के 16 साल के इंतजार को भी खत्म किया. जयंत तालुकदार आखिरी पुरुष रिकर्व आर्चर थे जिन्होंने मेडल जीता था - 2010 में एडिनबर्ग में ब्रॉन्ज मेडल.

वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड जीतने के बाद जश्न मनाते धीरज(फोटो क्रेडिट: X@vanguardiamx)

डोला बनर्जी एकमात्र ऐसी दूसरी भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने 2007 में दुबई में हुए टूर्नामेंट में महिलाओं का व्यक्तिगत ख़िताब जीता था. डोला की जीत के बाद से किसी भी भारतीय ने वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड मेडल नहीं जीता था. हालांकि, भारतीयों में दीपिका कुमारी के नाम वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा मेडल हैं - आठ बार हिस्सा लेने के बाद उनके पास पांच सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल है.

अब एशियन गेम्स में लगाएंगे निशाना

धीरज अब सीधे जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए जा रहे हैं, जहां वे भारत की रिकर्व टीम की अगुवाई करेंगे. हांग्जो में हुए पिछले एशियन गेम्स में वे क्वार्टर फाइनल में हार गए थे, लेकिन उन्होंने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था.

गोल्ड मेडल के मुकाबले में, जुन्या की मजबूत शुरुआत के कारण धीरज दो बार पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वापसी करते हुए स्कोर 5-5 से बराबर कर लिया. सेमीफाइनल में टोक्यो ओलंपिक चैंपियन मेटे गाजोज को हराने के बाद, 27 साल के जापानी खिलाड़ी ने अपने पहले छह तीरों में सिर्फ तीन पॉइंट गंवाए और 3-1 की बढ़त बना ली.

लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने वापसी करते हुए तीसरे सेट में 29 पॉइंट हासिल किए और स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया. हालांकि, जापानी खिलाड़ी ने चौथे सेट में तीनों तीर सटीक निशाने पर लगाए और 5-3 की बढ़त फिर से हासिल कर ली, जिससे उन्हें गोल्ड जीतने के लिए पांचवें सेट को सिर्फ़ ड्रॉ कराने की ज़रूरत थी. लेकिन धीरज के इरादे कुछ और थे. उन्होंने दबाव बनाया और सिर्फ़ दो पॉइंट गंवाए, जबकि जुन्या 27 पॉइंट ही बना पाए, जिससे स्कोर 5-5 हो गया और शूट-ऑफ की नौबत आ गई.

जबरदस्त रहा फाइनल तक का सफर

इसके बाद विजयवाड़ा के इस तीरंदाज़ ने सटीक 10 पॉइंट का निशाना लगाया और डोला बनर्जी के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए. यह इवेंट तीरंदाज़ी के सबसे बड़े इंटरनेशनल सर्किट का फाइनल मुकाबला था. इससे पहले धीरज ने फाइनल में जगह बनाने के लिए रियो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट फ्रांस के जीन-चार्ल्स वलाडोंट को 7-1 (28-25, 28-28, 29-24, 29-28) से हराया, जिसमें उन्होंने एक भी सेट नहीं गंवाया.

क्वार्टर फ़ाइनल से अपनी लय को बरकरार रखते हुए, धीरज ने शुरुआत में सिर्फ दो पॉइंट गंवाए और 37 साल के अनुभवी खिलाड़ी पर शुरुआती दबाव बनाया. हालांकि, वलाडोंट ने दूसरा सेट 28-28 से बराबर करके स्कोर 1-3 कर दिया, लेकिन धीरज ने अगले छह तीरों में दो लगभग सटीक सेट खेले और सिर्फ दो पॉइंट गंवाकर 7-1 से जीत पक्की कर ली.

धीरज ने अपने क्वार्टर फ़ाइनल मैच में तुर्की के बर्किम ट्यूमर को सीधे सेटों में 7-1 (28-25, 29-26, 28-28) से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की. धीरज शुरू से ही मज़बूत दिखे और उन्होंने अपने पहले तीन तीरों में सिर्फ दो पॉइंट गंवाए. दूसरे सेट में उनका प्रदर्शन और भी बेहतर रहा, जहां उन्होंने दो बार 10 और एक बार 9 पॉइंट हासिल करके 4-0 की बढ़त बना ली और आगे बढ़ने के लिए उन्हें तीसरे सेट को सिर्फ़ ड्रॉ कराने की ज़रूरत थी.

हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि दोनों तीरंदाजो ने तीसरे सेट में 28-28 पॉइंट बनाए, जिससे भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप फाइनल में दूसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई. 2023 में हर्मोसिलो में हुए वर्ल्ड कप फ़ाइनल में पहली बार हिस्सा लेते हुए, धीरज ने सेमीफ़ाइनल तक का सफ़र तय किया, लेकिन ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए हुए मुक़ाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

पिछली बार चूके थे ब्रॉन्ज से

कंपाउंड इवेंट में, अभिषेक वर्मा ने वर्ल्ड कप फ़ाइनल में दो मेडल जीते हैं- 2015 में मेक्सिको सिटी में सिल्वर और 2018 में सैमसन में ब्रॉन्ज. जबकि ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एक मेडल जीता है-पिछले साल नानजिंग में सिल्वर. सीजन के आखिर में होने वाले प्रतिष्ठित टाइटल के लिए पुरुषों और महिलाओं के रिकर्व और कंपाउंड इवेंट में आठ-आठ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

32 फ़ाइनलिस्ट ने पुएब्ला, शंघाई, अंताल्या और मैड्रिड में हुए चार वर्ल्ड कप स्टेज में से किसी एक को जीतकर या आर्चरी वर्ल्ड कप रैंकिंग में काफ़ी पॉइंट हासिल करके अपनी जगह पक्की की. एक दिन की इस प्रतियोगिता का फ़ॉर्मेट सीधा नॉकआउट था, जिसकी शुरुआत क्वार्टर फ़ाइनल से हुई. यानी किसी आर्चर के लिए मेडल पक्का करने के लिए दो जीत काफ़ी थीं. धीरज ने अंताल्या में वर्ल्ड कप स्टेज 3 में जीत हासिल करके टॉप आठ खिलाड़ियों के ग्रुप में जगह बनाई. पुरुषों और महिलाओं के रिकर्व और कंपाउंड इवेंट में किसी और भारतीय आर्चर को इसमें जगह नहीं मिली.

यह भी पढ़ें: श्रीचरणी-दीप्ति नहीं बल्कि कप्तान हरमनप्रीत कौन ने इन दो खिलाड़ियों से सिर बांधा जीत का सेहरा

यह भी पढ़ें: एशिया कप में फिर ड्रामा: पोडियम पर खड़े रहे मोहसिन नकवी, टीम इंडिया नहीं आई ट्रॉफी लेने