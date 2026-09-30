एशियन गेम्स, 1 अक्टूबर शेड्यूल: एक दिन में दो बार आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, कितने मेडल होंगे दांव पर?

एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, शूटिंग और बॉक्सिंग समेत कई मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे. भारत के लिए 11वां दिन शानदार रहा, जिसमें उन्होंने आर्चरी में तीन गोल्ड मेडल जीते. अगले दिन भी एथलीटों के पास कई मेडल जीतने के मौके होंगे. चिकिता तनिपार्थी और गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु टीम इवेंट वाले अपने अच्छे फ़ॉर्म को इंडिविजुअल मैचों में भी जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि वे क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे.
भारत और पाकिस्तान के बीच दो मुकाबले होंगे.पहला मुकाबला वॉलीबॉल में पुरुषों का क्वार्टर फाइनल होगा और उसके बाद पुरुषों की हॉकी का सेमीफाइनल मैच होगा. क्रिकेट में पुरुषों की टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका का सामना करेगी. साथ ही शूटिंग, जूडो, रेसलिंग और स्क्वैश में भी मेडल जीतने के मौके होंगे.
तीरंदाज़ी
- सुबह 5:30 बजे - कंपाउंड महिला व्यक्तिगत क्वार्टर फ़ाइनल - चिकिता तनिपर्थी बनाम नुरिसा डियान अशरीफा
- सुबह 6:38 बजे से - कंपाउंड महिला व्यक्तिगत सेमीफ़ाइनल - चिकिता तनिपर्थी (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 7:14 बजे से - कंपाउंड महिला व्यक्तिगत फ़ाइनल - चिकिता तनिपर्थी (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 9:47 बजे - कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत क्वार्टर फ़ाइनल - गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु बनाम चिएह-लुन चेन
- सुबह 10:38 बजे से - कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत सेमीफ़ाइनल - गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 11:14 बजे से - कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत फ़ाइनल - गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
कैनो स्लैलम
- सुबह 7:36 बजे - महिला कयाक सिंगल सेमीफ़ाइनल - शिखा चौहान
- सुबह 10:30 बजे - महिला कयाक सिंगल फ़ाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
क्रिकेट
- सुबह 10:00 बजे - पुरुष सेमीफ़ाइनल - भारत बनाम श्रीलंका
साइकिलिंग ट्रैक
- सुबह 6:30 बजे - पुरुष ओमनीयम (स्क्रैच रेस 1/4) - हर्षवीर सिंह सेखों
- सुबह 7:00 बजे - महिला स्प्रिंट क्वालिफ़ाइंग - कीर्ति रंगास्वामी चिक्का, सेलेस्टिना
- सुबह 7:32 बजे - महिला स्प्रिंट 1/16 फ़ाइनल - कीर्ति रंगास्वामी चिक्का, सेलेस्टिना (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 7:56 बजे - पुरुष ओमनीयम (टेम्पो रेस 2/4) - हर्षवीर सिंह सेखों (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 11:39 बजे - महिला स्प्रिंट 1/16 फ़ाइनल रिपेचेज (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर) क्वालिफ़िकेशन)
- सुबह 11:57 बजे - पुरुषों का ओमनीयम (एलिमिनेशन रेस 3/4) - हर्षवीर सिंह सेखों (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 12:18 बजे - महिलाओं का मैडिसन फ़ाइनल - हर्षिता जाखड़, स्वस्ति सिंह
- दोपहर 1:09 बजे - महिलाओं की स्प्रिंट 1/8 फ़ाइनल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 1:33 बजे - पुरुषों का ओमनीयम (पॉइंट्स रेस 4/4) - हर्षवीर सिंह सेखों (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 2:18 बजे - महिलाओं की स्प्रिंट 1/8 फ़ाइनल रिपेचेज (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
गोल्फ़
- सुबह 3:00 बजे - महिलाओं का व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 2 - प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक
- सुबह 3:00 बजे - महिलाओं की टीम राउंड 2 - भारत
- सुबह 7:10 बजे - पुरुषों का व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 2 - वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू
- सुबह 7:10 बजे - पुरुषों की टीम - भारत
हॉकी
- दोपहर 1:00 बजे - पुरुषों का सेमीफ़ाइनल - भारत बनाम पाकिस्तान
जूडो
- सुबह 7:30 बजे से - महिलाओं का 57 किग्रा राउंड ऑफ़ 16/ क्वार्टरफ़ाइनल/ सेमीफ़ाइनल - यामिनी मौर्य
- सुबह 7:30 बजे से - महिलाओं का 70 किग्रा राउंड ऑफ़ 16/ क्वार्टरफ़ाइनल/ सेमीफ़ाइनल - इनुंगनबी तखेलम्बम
- दोपहर 1:30 बजे - महिलाओं का 57 किग्रा ब्रॉन्ज़ मेडल मैच/ फ़ाइनल - यामिनी मौर्य (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 1:30 बजे - महिलाओं का 70kg ब्रॉन्ज़ मेडल मैच/ फ़ाइनल - इनुंगनबी टखेलंबम (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रग्बी सेवन्स
- सुबह 8:50 बजे - महिला पूल E - भारत बनाम हांगकांग, चीन
- दोपहर 3:30 बजे - महिला पूल E - भारत बनाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना
सेपकटकराव
- सुबह 5:30 बजे - पुरुषों का क्वाड्रेंट शुरुआती राउंड ग्रुप A - भारत बनाम वियतनाम
- सुबह 10:30 बजे - पुरुषों का क्वाड्रेंट शुरुआती राउंड ग्रुप A - भारत बनाम म्यांमार
शूटिंग
- सुबह 6:10 बजे - 25 मीटर रैपिड फ़ायर पिस्टल पुरुष व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन - अनीश भनवाला
- दोपहर 12:00 बजे - 25 मीटर रैपिड फ़ायर पिस्टल पुरुष फ़ाइनल - अनीश भनवाला (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
स्पोर्ट क्लाइंबिंग
- शाम 4:42 बजे - पुरुषों का स्पीड क्वार्टर फ़ाइनल - दीपू मल्लेश
स्क्वैश
- सुबह 7:00 बजे - महिला टीम सेमीफ़ाइनल - भारत बनाम चीन/हांगकांग
- दोपहर 1:00 बजे - पुरुष टीम सेमीफ़ाइनल - भारत बनाम मलेशिया
ताइक्वांडो
- सुबह 5:30 बजे - महिला व्यक्तिगत पूमसे सेमीफ़ाइनल - रूपा बायोर
- दोपहर 12:00 बजे - महिलाओं का व्यक्तिगत पूमसे गोल्ड मेडल मुकाबला - रूपा बायोर (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
टेनिस
- सुबह 8:30 बजे - पुरुषों का सिंगल्स क्वार्टरफ़ाइनल - सुमित नागल बनाम वू यिबिंग
वॉलीबॉल
सुबह 6:30 बजे - पुरुषों का क्वार्टरफ़ाइनल - भारत बनाम पाकिस्तान
रेसलिंग
- सुबह 7:22 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 77kg 1/8 फ़ाइनल - अमन बनाम बोर्गिल तुवशिनबातर
- सुबह 7:30 बजे - महिलाओं की रेसलिंग 62kg 1/8 फ़ाइनल - मानसी बनाम इरीना कुज़नेत्सोवा
- सुबह 7:55 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 60kg 1/4 फ़ाइनल - सुमित
- सुबह 8:06 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 77kg 1/4 फ़ाइनल - अमन (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 8:10 बजे - महिलाओं की रेसलिंग 62kg 1/4 फ़ाइनल - मानसी (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 8:19 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 97kg 1/4 फ़ाइनल - नितेश बनाम अमनबेर्डी अगामामेदोव
- सुबह 8:29 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 60kg सेमीफ़ाइनल - सुमित (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 8:42 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 77kg सेमीफ़ाइनल - अमन (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 8:44 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 97kg सेमीफ़ाइनल - नितेश (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 8:48 बजे - महिलाओं की रेसलिंग 62kg सेमीफ़ाइनल - मानसी (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 8:54 बजे से - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 77kg रेपेचेज - अमन (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 8:57 बजे से - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 97kg रेपेचेज - नितेश (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 9:09 बजे से - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 60kg रेपेचेज - सुमित (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
- सुबह 9:10 बजे से - महिलाओं की कुश्ती 62kg रेपेचेज - मानसी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 77kg ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - अमन (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 77kg फ़ाइनल - अमन (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 2:30 बजे - महिलाओं की कुश्ती 62kg ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - मानसी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 2:30 बजे - महिलाओं की कुश्ती 62kg फ़ाइनल - मानसी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 60kg ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - सुमित (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 60kg फ़ाइनल - सुमित (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों की ग्रीको-रोमन 97kg ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - नितेश (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
- दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों का ग्रीको-रोमन 97kg ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - नितेश (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सेलिंग
- सुबह 7:30 बजे - लड़कियों की डिंगी ओपनिंग सीरीज़ (रेस 5, 6, 7) - माही वर्मा
- सुबह 7:30 बजे - मिक्स्ड डिंगी ओपनिंग सीरीज़ (रेस 6, 7, 8) - श्रद्धा वर्मा और रवींद्र कुमार शर्मा
- सुबह 7:30 बजे - पुरुषों की स्किफ़ ओपनिंग सीरीज़ (रेस 7, 8, 9, 10 - मेडल) - मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल
- सुबह 7:35 बजे - महिलाओं की स्किफ़ ओपनिंग सीरीज़ (रेस 7, 8, 9, 10 - मेडल) - हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा
- सुबह 10:30 बजे - महिलाओं की विंडसर्फ़िंग ओपनिंग सीरीज़ (रेस 5, 6, 7, 8, 9) - कात्या इडा कोएल्हो
- सुबह 10:30 बजे - महिलाओं की डिंगी क्वालिफ़िकेशन सीरीज़ (रेस 6, 7, 8, 9) - नेत्रा कुमानन
- सुबह 10:40 बजे - पुरुषों की डिंगी क्वालिफ़िकेशन सीरीज़ (रेस 6, 7, 8, 9) - विष्णु सरवनन
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