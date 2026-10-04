Asian Games 2026 Closing Ceremony LIVE Updates: एनागोया के मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 का समापन समारोह चल रहा है. दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा इस समारोह में भारत की ध्वजवाहक हैं. एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स ने 85 पदकों के साथ समापन किया है. पदकों की संख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि पिछली दफा की तुलना में इस बार कम एथलीट्स थे, पदकों के प्रतिशत में बढ़ोतरी, और यह इसे भारत के सबसे सफल एशियाड अभियानों की लिस्ट में शामिल करती है. आइजी नागोया में हुए खेलों की शुरुआत से पहले बदइंतजामी की कई खबरें आईं जो खेलों के दौरान भी जारी रहीं. हालांकि, जापान की कोशिश अपनी साख पर लगे बट्टे को हटाने की होगी. जापान रंगारंग समापन समारोह से दिल जीतने की कोशिश करेगा.
Asian Games 2026 Closing Ceremony LIVE Updates: Final Day Celebrations Begin In Nagoya
Aichi–Nagoya 2026 Asian Games | His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, attends the closing ceremony in Nagoya, Japan. #AlkassEnglish #Shoof #AichiNagoya2026 #AsianGames2026 https://t.co/JYulvVa0Rt— Alkass English (@alkassenglish) October 4, 2026
Asian Games 2026 Closing Ceremony: कतर को बैटन होगा पास
1951 में नई दिल्ली में हुए पहले एशियाई खेलों की मशाल और झंडे को स्टेडियम में लाया गया और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी को सौंपा गया. 2030 में दोहा, कतर अगले खेलों की मेज़बानी करेगा.
अब OCA का झंडा कतर के हाई जम्पर मुताज़ एस्सा बारशिम को सौंपा जा रहा है, जो 2020 ओलंपिक चैंपियन और तीन बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं.
इसके बाद कतर का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रगान बजाया जाएगा.
Asian Games 2026 Closing Ceremony: एशियन गेम्स का हुआ समापन
OCA के प्रेसिडेंट ने एशियन गेम्स 2026 के समापन की घोषणा कर दी है. OCA (ओलंपिक काउंसिल ऑफ़ एशिया) का झंडा नीचे उतारा जा रहा है और उसका एंथम बजाया जा रहा है.
Asian Games 2026 Closing Ceremony: OCA प्रेसिडेंट ने 'वन एशिया' का संदेश दिया
OCA प्रेसिडेंट, महामहिम शेख जोआन बिन हमद अल थानी कहते हैं,"आज रात, हम उन खेलों का समापन कर रहे हैं जो एशियाई खेलों की अगली पीढ़ी को आकार देंगे. आपने खेलों की एक ऐसी विरासत बनाई है जिसका असर जापान और उससे आगे भी महसूस किया जाएगा. 50 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं, जो हमारे एशियाई खेलों के लिए एक रिकॉर्ड है."
"हमने शानदार वापसी और रोमांचक मौकों को चूकते हुए देखा है. हमने नए चैंपियंस के उभरने का जश्न मनाया है और अनुभवी खिलाड़ियों को फिर से मेडल जीतते देखा है. हमने साथ मिलकर देखा है कि जब हम बिना किसी सीमा के और 'वन एशिया' के तौर पर सपने देखते हैं, तो एशिया कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है'."
Asian Games 2026 Closing Ceremony: नीचे होगा OCA का झंडा
OCA के प्रेसिडेंट शेख जोआन बिन हमद अल थानी और आइची-नागोया 2026 आयोजन समिति के एक सदस्य जल्द ही मंच पर आने वाले हैं, और इस कार्यक्रम के तहत OCA का झंडा नीचे उतारा जाएगा.
Asian Games 2026 Closing Ceremony: दोहा में होगा अगला आयोजन
कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी उस जगह (दोहा) पर मौजूद हैं, जहां 2006 में एशियाई खेल हुए थे और जो 2030 में अगले एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा.
Asian Games 2026 Closing Ceremony: यादों को समेट रहे एथलीट्स
जब एथलीट आ रहे हैं, तो वॉलंटियर्स नाच रहे हैं और उनके चेहरों पर प्यारी मुस्कान होती है. एथलीटों के हाथों में फ़ोन होते हैं, वे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस पल का आनंद ले रहे हैं...एथलीट्स आइजी नागोया से यादों को लेकर जा रहे हैं.
Asian Games 2026 Closing Ceremony: वन एशिया की थीम
एथलीट अब सेंटर स्टेज के चारों ओर कतार में खड़े हो रहे हैं और उसके चारों ओर एक घेरा बना रहे हैं. स्टेडियम के अंदर लाया गया आखिरी झंडा मेज़बान देश जापान का है.
FIRST LOOK! Neeru Dhanda carrying the Indian Tricolour as India's flag-bearer at the Aichi-Nagoya Asian Games Closing Ceremony! 🇮🇳❤️ #AG2026withIAS #AichiNagoya2026— India_AllSports (@India_AllSports) October 4, 2026
Asian Games 2026 Closing Ceremony: तिरंगे के साथ नीरू ढांडा
जापानी सेल्फ-डिफेंस फोर्स के सदस्य जापान के झंडे के साथ मंच पर हैं, जल्द ही देश का राष्ट्रगान बजाया जाएगा.
इस समारोह का मुख्य विषय यह है कि मुख्य मंच एथलीटों से भर जाएगा, जो 'एक एशिया' की सोच से परे होगा. अभी मंच पर पार्कोर कलाकार हैं और स्टेडियम लेज़र लाइटों से जगमगा रहा है.
एथलीट अब अपने-अपने देशों के राष्ट्रीय झंडे लेकर स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं, नीरू ढांडा तिरंगा लेकर यहां मौजूद हैं.
Asian Games 2026 Closing Ceremony: शुरू हुई क्लोजिंग सेरेमनी
एशियाई खेल 2026 का समापन समारोह चल रहा है. इस मौके पर सम्राट नारुहितो, महारानी मसाको और OCA के अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी मौजूद हैं. स्टेडियम के बीच में एक मंच है, जहाँ मशाल अभी भी तेज़ी से जल रही है.
Asian Games Closing Ceremony Live: दोहा को बैटन सौंपी जाएगी
समापन समारोह के दौरान, ओलंपिक काउंसिल ऑफ़ एशिया (OCA) का झंडा आधिकारिक तौर पर आइची-नागोया से दोहा, कतर के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा, जो 2030 एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा.
Asian Games Closing Ceremony LIVE: मेडल टैली में चौथे स्थान पर भारत
भारत ने एशियाई खेल 2026 का समापन आधिकारिक तौर पर मेडल टेबल में चौथे स्थान पर किया. उज़्बेकिस्तान से ज़्यादा सिल्वर मेडल होने के कारण भारत उनसे आगे रहा. दोनों देशों ने 21-21 गोल्ड मेडल जीते, लेकिन भारत के पास सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल ज़्यादा थे.
भारत ने 21, सिल्वर 27, और 37 ब्रॉन्ज अपने नाम किए.
शानदार प्रदर्शन से लेकर यादगार जीत तक, चैंपियंस ने अपना सब कुछ झोंक दिया और आइची-नागोया में तिरंगे का मान बढ़ाया.
Asian Games Closing Ceremony LIVE: नीरू ढांडा करेंगी भारत की अगुवाई
स्टार भारतीय ट्रैप शूटर नीरू ढांडा क्लोजिंग सेरेमनी में देश की टीम की अगुवाई करते हुए तिरंगा थामेंगी. उन्होंने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है. 'परेड ऑफ़ नेशंस' के दौरान वह तिरंगा लेकर चलेंगी.
दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने के बाद, नीरू ढांडा एशियन गेम्स में भारत की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरी हैं. 20वें एशियन गेम्स आइची-नागोया 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक के तौर पर उन्हें LIVE देखें - आज दोपहर 1:30 बजे से, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों और सोनी लिव एप देख पाएंगे.
Asian Games Closing Ceremony LIVE: कोन्निचिवा
गुड आफ्टरनून...भारत की ट्रैप शूटर नीरू ढांडा रविवार को एशियाई खेलों के समापन समारोह में महिलाओं की ओर से ध्वजवाहक होंगी. उन्होंने इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में दो गोल्ड मेडल और एक टीम सिल्वर मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और सबसे सफल एथलीटों में से एक बनकर उभरीं हैं. थोड़ी ही देर में वो दिखाई देंगी, क्योंकि जापान रंगारंग क्लोजिंग सेरेमनी से फैंस का दिल जीतने की कोशिश करेगा.