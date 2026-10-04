Asian Games 2026 Closing Ceremony LIVE Updates: एनागोया के मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 का समापन समारोह चल रहा है. दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा इस समारोह में भारत की ध्वजवाहक हैं. एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स ने 85 पदकों के साथ समापन किया है. पदकों की संख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि पिछली दफा की तुलना में इस बार कम एथलीट्स थे, पदकों के प्रतिशत में बढ़ोतरी, और यह इसे भारत के सबसे सफल एशियाड अभियानों की लिस्ट में शामिल करती है. आइजी नागोया में हुए खेलों की शुरुआत से पहले बदइंतजामी की कई खबरें आईं जो खेलों के दौरान भी जारी रहीं. हालांकि, जापान की कोशिश अपनी साख पर लगे बट्टे को हटाने की होगी. जापान रंगारंग समापन समारोह से दिल जीतने की कोशिश करेगा.

Asian Games 2026 Closing Ceremony LIVE Updates: Final Day Celebrations Begin In Nagoya

