आंध्र प्रदेश के स्कूल में ये क्या हो रहा है? बच्चों से पैर दबवाती दिखी टीचर

अब इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस विवादास्पद वीडियो में शिक्षिका आराम से बैठकर मोबाइल पर बात करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि स्कूल यूनिफॉर्म में दो छात्राएं उनकी मालिश करती हुई दिखाई दे रही हैं.

  • आंध्र प्रदेश के आदिवासी बालिका आश्रम स्कूल की शिक्षिका छात्राओं से पैर दबवाती और मालिश कराती नजर आईं
  • वायरल वीडियो में शिक्षिका मोबाइल पर बात करती हुई आराम से बैठी हैं जबकि छात्राएं उनकी मालिश कर रही हैं
  • यह घटना स्कूल परिसर में हुई, इस वीडियो को देखने के बाद शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
श्रीकाकुलम:

स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और वहां पढ़ाई करने वाले आने वाले बच्चों के लिए टीचर किसी भगवान से कम नहीं होता. लेकिन शिक्षा के इन्हीं मंदिरों से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती है, जिसके बारे में सुनकर ही इंसानियत शर्मसार हो जाती है. इन दिनों ऐसा ही मामला आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से सामने आया है. जहां के मेलियापुट्टी मंडल स्थित बंदापल्ली आदिवासी बालिका आश्रम स्कूल की शिक्षिका छात्राओं से पैर दबवाती और मालिश कराती नजर आई.

मोबाइल चलाते हुए पैर दबवाने में मशगूल शिक्षिका

अब इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस विवादास्पद वीडियो में शिक्षिका आराम से बैठकर मोबाइल पर बात करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि स्कूल यूनिफॉर्म में दो छात्राएं उनकी मालिश करती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो से पता चलता है कि यह घटना स्कूल में हुई थी, जिससे शिक्षिका द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग किया जा रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद आदिवासी छात्राओं के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं.

मामले के तूल पकड़ने पर हो रहा क्या एक्शन

यह मामला तुरंत अधिकारियों के ध्यान में लाया गया, जिनमें आईटीडीए सीतामपेटा परियोजना अधिकारी पवार स्वप्निल जगन्नाथ भी शामिल थे. श्री जगन्नाथ ने पुष्टि की है कि संबंधित शिक्षिका के खिलाफ तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है. श्री जगन्नाथ ने रिपोर्टों के जवाब में कहा, "संबंधित शिक्षक को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है. तथ्यों का पता लगाने और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी घटना की आधिकारिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं."

शिक्षा के मंदिर में छात्राओं का शोषण

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को देख ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां की शिक्षिका पैर दबवाने में ज्यादा मशगूल हो वहां पढ़ाई की क्या हालत होगी. ये वीडियो ने सिर्फ शिक्षिका की गैरजिम्मेदारी की पोल खोल रहा है बल्कि ये भी बता रहा है कि शिक्षिका के लिए बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कि वो अपने पैरों की मालिश कराती रहें.

