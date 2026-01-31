Exclusive: मौत के बाद हाथ नीले और नाखून काले थे... साध्वी प्रेम बाईसा के मामा के बड़े खुलासे

Sadhvi Prem Baisa Death News: गंगाराम ने बताया, कि प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर वे जयपुर के जमवारामगढ़ से जोधपुर पहुंचे थे. जोधपुर पहुंचकर उनकी मुलाकात अपने जीजा और प्रेम बाईसा के पिता वीरम नाथ से हुई. बातचीत के दौरान उन्हें बताया गया, कि प्रेम बाईसा की तबीयत केवल मामूली रूप से खराब थी, लेकिन इंजेक्शन लगाए जाने के बाद अचानक हालत बिगड़ गई. गंगाराम का दावा है कि उन्होंने खुद देखा था कि प्रेम बाईसा का हाथ नीला पड़ गया था और नाखून काले हो गए थे.

साजिश के सवाल पर साफ इनकार

आश्रम के भीतर किसी भी तरह की साजिश के सवाल पर गंगाराम ने साफ तौर पर इनकार किया. उन्होंने कहा, कि इस मामले में किसी तरह की साजिश की बात कहना गलत होगा. लेकिन, पुलिस को हर पहलू की गहन जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके.

पिता और पुत्री के बीच का रिश्ता पूरी तरह पवित्र

पिता और पुत्री के रिश्तों को लेकर उठ रहे सवालों पर गंगाराम ने कहा, कि पिता और पुत्री के बीच का रिश्ता पूरी तरह पवित्र था. उन्होंने वायरल हुए वीडियो को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि इस तरह की अफवाहों से परिवार को गहरा आघात पहुंचा था. पुलिस ने इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं.

बहन के निधन को लेकर क्या बोले गंगाराम?

अपनी बहन के निधन को लेकर गंगाराम ने कहा, कि वह खुद भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई थीं और पूरी तरह भक्ति भावना में जीवन जी रही थीं. उन्होंने कहा, कि उनकी मौत प्राकृतिक थी और उसमें किसी तरह के आरोप की कोई गुंजाइश नहीं है. गंगाराम के मुताबिक, उनकी बहिन ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले यह भी बता दिया था कि उनकी मृत्यु कब होगी और उनका अंतिम संस्कार किस तरह किया जाना चाहिए.

जोधपुर पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा

आश्रम के अंदर के माहौल को लेकर गंगाराम ने कहा, कि आश्रम का वातावरण हमेशा सही रहा और किसी भी तरह की साज़िश नहीं रची जा रही थी. CBI जांच की मांग के सवाल पर गंगाराम ने कहा, कि उन्हें जोधपुर पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से तफ्तीश कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाल रही है. गंगाराम का कहना है, कि पुलिस को हर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करनी चाहिए ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके.

