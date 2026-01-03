विज्ञापन

KKR के अकेले मालिक नहीं शाहरुख खान, ये बॉलीवुड कपल भी रखता है पार्टनरशिप, 7000 करोड़ का है नेटवर्थ

आईपीएल 2026 से पहले केकेआर की चर्चा के बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के अकेले मालिक शाहरुख खान नहीं हैं.

Read Time: 3 mins
Share
KKR के अकेले मालिक नहीं शाहरुख खान, ये बॉलीवुड कपल भी रखता है पार्टनरशिप, 7000 करोड़ का है नेटवर्थ
शाहरुख खान के साथ जूही चावला भी हैं केकेआर की मालकिन

आईपीएल 2026 शुरु होने से पहले ही चर्चा में आ गया है. दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यानी केकेआर ने आईपीएल के लिए हुई नीलामी में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था. लेकिन इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का मामला सामने आया और भारत में कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने के लिए कहा. यहां तक कि शाहरुख खान, जो केकेआर के को ओनर हैं. उन्हें गद्दार तक कह दिया गया. वहीं वह कॉन्ट्रोवर्सी के शिकार हो गए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केकेआर के मालिक अकेले शाहरुख खान नहीं हैं. बल्कि एक्ट्रेस जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी हैं.

वीकिपीडिया के मुताबिक, केकेआर फ्रेंचाइज एक्टर शाहरुख खान, एक्ट्रेस जूही चावला और उनके पति जय मेहता संभालते हैं. शाहरुख खान और जूही चावला बहुत अच्छे दोस्त हैं और कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जिसमें डर, भूतनाथ, डुप्लीकेट, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और यस बॉस का नाम शामिल है.

ये भी पढ़ें- IPL 2026 से पहले विवादों में फंसी केकेआर, जानें हर साल आईपीएल टीम से कितनी कमाई करते हैं शाहरुख खान

जूही चावला का नेटवर्थ

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूही चावला हैं, जिनका नेटवर्थ 7,790 करोड़ है, जो कि उनके फिल्मों के अलावा आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से भी आता है, जिसकी वह पति जय मेहता के साथ 2008 में 600 करोड़ में शाहरुख खान के साथ को ओनर बनी थीं. इसके बाद कुछ सीजन तक जीत हासिल करने में केकेआर दूर रही. लेकिन 2012 में टीम ने पहली जीत हासिल की. इसके बाद से केकेआर ने 2014 और 2024 में जीत का खिताब अपने नाम किया. वहीं सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन्स के अलावा केकेआर ऐसी टीम है, जिसने एक से ज्यादा बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक 2024 में जीत ने कोलकाता नाइट राइडर्स की वैल्यू को 9000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया.

जय मेहता का नेटवर्थ

जय मेहता बिजनेस की दुनिया में जाना माना नाम हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2024 तक उनके मल्टीनेशनल ग्रुप की वैल्यू $2.1 बिलियन यानी लगभग 17,555 करोड़ रुपये से ज्यादा थी. हालांकि इन सबसे दूर जय मेहता और उनका परिवार लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहता है. हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में उनकी फैमिली जरुर शाहरुख खान के परिवार के साथ नजर आती है और गेम एन्जॉय करती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan, Juhi Chawala, Jay Mehta, IPL 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com