Rajasthan: 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पर चला बुलडोजर, पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पोल्ट्री फार्म की आड़ में करोड़ों का एमडी ड्रग्स कारोबार चल रहा था. इस 100 करोड़ की फैक्ट्री पर पुलिस अब बुलडोजर एक्शन लिया है और उसे ध्वस्त कर दिया है. रिपोर्ट- रवींद्र चौधरी

राजस्थान में 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पर चला बुलडोजर.

Rajasthan News: राजस्थान में झुंझुनूं जिले के नांद का बास गांव में एक साधारण पोल्ट्री फार्म की आड़ में करोड़ों का नशा कारोबार चल रहा था. जिस पर महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने मंगलवार को यहां से जुड़ी 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारकर उसे सील कर दिया था.

साथ ही मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया. अब स्थानीय पुलिस ने इस नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है.

अंदर छिपा था ड्रग्स का कारखाना

एसपी बृजेश उपाध्याय के सख्त आदेश पर पुलिस टीम ने आज सुबह भारी जाब्ते के साथ गांव पहुंचकर फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया. बाहर से मुर्गी पालन का धंधा दिखाने वाला यह फार्म असल में एमडी ड्रग्स बनाने का अड्डा था. आरोपी अनिल सिहाग को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

पूछताछ से खुलासा हुआ कि उसने बड़े चालाकी से यह प्लान बनाया था ताकि किसी को शक न हो. यहां तैयार ड्रग्स को महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भेजा जाता था. पुलिस ने बुलडोजर चलाकर पूरे अवैध निर्माण और कारखाने को मिट्टी में मिला दिया. किसी भी हंगामे से बचने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात रखा गया.

कारोबारियों में दहशत, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों में खलबली मच गई है. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा.

इस कार्रवाई के बाद जहां नशा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संतोष जताया है. पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.

