Rajasthan: 3 साल की बच्ची पर फेंका खौलता पानी, मामूली विवाद में मासूम की हत्या 

Rajasthan News: राजस्थान में डीग जिले के झीतरेडी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको झकझोर दिया है. तीन साल की मासूम बच्ची अलीशा की मौत हो गई जब उसके ऊपर कथित तौर पर खौलता पानी फेंका गया. बच्ची के परिवार का आरोप है कि यह जानबूझकर किया गया हमला था जबकि आरोपी पक्ष इसे महज हादसा बता रहा है. पुलिस जांच में जुटी हुई है और सच्चाई सामने लाने का वादा कर रही है.

11 दिसंबर का वह झगड़ा जो बन गया मौत का कारण

बच्ची के दादा हनीफ खान ने बताया कि 11 दिसंबर को उनके परिवार और समून कालू पक्ष के बीच गांव में मामूली बात पर विवाद हो गया. सूचना मिलते ही जालुकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कर दिया. लेकिन अगले दिन यानी 12 दिसंबर को समून पक्ष के लोगों ने उनकी खेल रही तीन साल की पोती अलीशा पर खौलता पानी फेंक दिया. बच्ची बुरी तरह झुलस गई.

परिवार वाले उसे तुरंत नगर उपजिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया और हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. हनीफ खान ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर किया. लेकिन 16 दिसंबर को बच्ची जिंदगी की जंग हार गई और उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही जालुकी पुलिस अस्पताल पहुंची शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

जालुकी थाना अधिकारी ने कहा कि 11 दिसंबर का विवाद मामूली था और पुलिस ने इसे शांत कराया था. दोनों पक्षों से लिखित रिपोर्ट ली गई लेकिन हनीफ खान की तरफ से कोई केस दर्ज नहीं कराया गया. अब कोर्ट से मिले इस्तगासा के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि बच्ची गर्म पानी के भगोने में गिरकर जली लेकिन परिवार के आरोपों को देखते हुए गहन जांच हो रही है. डॉक्टरों की टीम बनाकर बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

आरोपी पक्ष का दावा, हम निर्दोष हैं

दूसरी तरफ समून और कालू ने खुद को बेकसूर बताया. उन्होंने कहा कि बच्ची की मौत से उनका कोई लेना-देना नहीं है. हमने ऐसी घिनौनी हरकत नहीं की. पूरे गांव से पूछताछ कीजिए. हनीफ परिवार से हमारा पुराना झगड़ा है जहां 307 का मुकदमा चल रहा है और कई लोग आरोपी हैं.

वे हमें दबाने के लिए यह साजिश रच रहे हैं. लगातार तीन दिन से पुलिस गांव आ रही है लेकिन परिवार ने बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताया. दो दिन पहले गांव में अफवाह उड़ी कि किसी बच्ची पर गर्म पानी गिर गया लेकिन हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है.

यह भी पढ़ें- "गरीब को गणेश मानकर सेवा करती है सरकार", सीएम भजनलाल बोले- बिना भेदभाव के करते हैं काम