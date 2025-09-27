विज्ञापन
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की नामी बीज फैक्ट्री पर रेड, तमिलनाडु के नाम पर राजस्थान में बड़ा खेल

मंत्री किरोड़ी मीणा ने बताया कि पेकिंग पर प्रोसेसिंग और पेकिंग का पता तमिलनाडु का लिखा हुआ है. जबकि प्रोसेसिंग और पेकिंग संगरिया में हो रही है.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की नामी बीज फैक्ट्री पर रेड, तमिलनाडु के नाम पर राजस्थान में बड़ा खेल
किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी
Rajasthan:

राजस्थान कैबिनेट के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा छापेमारी को लेकर काफी चर्चाओं में रहते है. हाल के कुछ महीनों में किरोड़ी लाल मीणा ने कई खाद-बीज की फैक्ट्रियों पर छापेमारी के बाद कार्रवाई की है. किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के अलग-अलग जिलों में शिकायतों के बाद औचक निरीक्षण के तहत छापेमारी कर रहे हैं. अब एक बार फिर मंत्री जी फिल्ड में छापेमारी के लिए उतर गए हैं. शनिवार (27 सितंबर) को मीणा ने हनुमानगढ़ में बीच की फैक्ट्री पर छापेमारी की. जहां नामी कंपनी के नाम पर फर्जी पैकिंग का काम पकड़ा गया है.

कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा ने  हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के रतनपुरा में एक फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान मंत्री किरोड़ी मीणा ने नामी कंपनी के बीज पेकिंग में गड़बड़ी पकड़ी.

सांगरिया में ही हो रही थी तमिलनाडु की पैकिंग

मंत्री किरोड़ी मीणा ने बताया कि पेकिंग पर प्रोसेसिंग और पेकिंग का पता तमिलनाडु का लिखा हुआ है. जबकि प्रोसेसिंग और पेकिंग संगरिया में हो रही है. इस दौरान मंत्री ने तमिलनाडु लिखे पैकिंग के 1 लाख 70 हजार बैग पकड़े और इनकी बिक्री रोक दी. इस दौरान मंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बाजार से फसल खरीद कर उनको बीज बनाकर किसानों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है और वह इसकी पूरी जांच करवाएंगे. मंत्री ने कहा कि बीज कंपनी अनाज को बैग में भर पैकिंग कर किसानों को बीज के नाम पर बेचने का षड्यंत्र कर रही है.

रिसर्च किये बीजों को निजी कंपनी को बेचा जा रहा

इस दौरान मंत्री ने कहा कि बीज रिसर्च करने में कई साल लगते हैं और उनकी जानकारी में आया है कि वैज्ञानिक रिसर्च किए बीजों को निजी कंपनी को बेच देते हैं, अब वह इसकी भी जांच करवाएंगे. वहीं मंत्री के हनुमानगढ़ पहुंचने पर बीज और खाद निर्माताओं में हड़कंप मच गया.

