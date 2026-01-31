Jodhpur News: चारपाई पर सोते पटवारी को दिए जा रहे पैसे! 2 साल पुराना VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर शुक्रवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें बनियान पहने एक व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसके पास बैठे कुछ लोग कागज पर हिसाब करते हुए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पैसे इकट्ठा करने के बाद वह राशि चारपाई पर लेटे व्यक्ति को सौंपी जा रही है.

वीडियो में पटवारी के होने का दावा

यह वायरल वीडियो जोधपुर जिले की चोमू पंचायत समिति क्षेत्र का बताया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो में चारपाई पर लेटा व्यक्ति ग्राम पंचायत प्रहलादपुर का पटवारी दिनेश कुमार है. एक कमरे में करीब 8 से 10 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, जो आपस में पैसे एकत्र करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब दो साल पुराना है, लेकिन इसके सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है.

देखें Video:

जोधपुर जिले की चोमू पंचायत समिति से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ,जिसमें चारपाई पर लेटे व्यक्ति के सामने कुछ लोग पैसा इकट्ठा करते नजर आए.बताया जा रहा है कि चारपाई पर लेटा व्यक्ति प्रहलादपुर का पटवारी दिनेश कुमार है. वीडियो करीब दो साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन… pic.twitter.com/ULWeLdJZVG — NDTV India (@ndtvindia) January 31, 2026

उपखंड अधिकारी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

वीडियो सामने आने के बाद उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण ने पटवारी दिनेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर उपखंड अधिकारी ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता और उस समय की परिस्थितियों को लेकर पटवारी से जवाब तलब किया गया है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

चंदा संग्रह का बताया मामला

पटवारी दिनेश कुमार ने अपने बचाव में कहा है कि यह वीडियो करीब दो साल पुराना है. उस समय ग्राम पंचायत प्रहलादपुर स्थित गौशाला की चारदीवारी निर्माण और रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामीणों द्वारा चंदा एकत्र किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि यह राशि गोवंश संरक्षण और गौशाला विकास के उद्देश्य से ली गई थी, न कि किसी अवैध वसूली के लिए.

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच में वीडियो की प्रामाणिकता, धन संग्रह का उद्देश्य और प्रक्रिया की पड़ताल की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.