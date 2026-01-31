विज्ञापन
Jodhpur News: चारपाई पर सोते पटवारी को दिए जा रहे पैसे! 2 साल पुराना VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप

जोधपुर के चोमू पंचायत समिति क्षेत्र से जुड़े एक वायरल वीडियो में चारपाई पर लेटे पटवारी को पैसे देते लोग दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद उपखंड अधिकारी ने पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी है.

Jodhpur News: चारपाई पर सोते पटवारी को दिए जा रहे पैसे! 2 साल पुराना VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप
चारपाई पर लेटा पटवारी, सामने बैठकर लोग गिनते रहे पैसे
जोधपुर:

सोशल मीडिया पर शुक्रवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें बनियान पहने एक व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसके पास बैठे कुछ लोग कागज पर हिसाब करते हुए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पैसे इकट्ठा करने के बाद वह राशि चारपाई पर लेटे व्यक्ति को सौंपी जा रही है.

वीडियो में पटवारी के होने का दावा

यह वायरल वीडियो जोधपुर जिले की चोमू पंचायत समिति क्षेत्र का बताया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो में चारपाई पर लेटा व्यक्ति ग्राम पंचायत प्रहलादपुर का पटवारी दिनेश कुमार है. एक कमरे में करीब 8 से 10 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, जो आपस में पैसे एकत्र करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब दो साल पुराना है, लेकिन इसके सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है.

देखें Video:

उपखंड अधिकारी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

वीडियो सामने आने के बाद उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण ने पटवारी दिनेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर उपखंड अधिकारी ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता और उस समय की परिस्थितियों को लेकर पटवारी से जवाब तलब किया गया है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

चंदा संग्रह का बताया मामला

पटवारी दिनेश कुमार ने अपने बचाव में कहा है कि यह वीडियो करीब दो साल पुराना है. उस समय ग्राम पंचायत प्रहलादपुर स्थित गौशाला की चारदीवारी निर्माण और रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामीणों द्वारा चंदा एकत्र किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि यह राशि गोवंश संरक्षण और गौशाला विकास के उद्देश्य से ली गई थी, न कि किसी अवैध वसूली के लिए.

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच में वीडियो की प्रामाणिकता, धन संग्रह का उद्देश्य और प्रक्रिया की पड़ताल की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

