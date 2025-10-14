जैसलमेर जिले में यात्रियों से भरी बस बनी आग का गोला, 20 लोगों की दर्दनाक मौत

- राजस्थान के जैसलमेर जिले में निजी बस में अचानक आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई
- बस थईयात गांव के पास जोधपुर जा रही थी जब उसके पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा था
- आग की घटना के बाद जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने राहत और चिकित्सा व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
राजस्थान के जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में आग लग गई. हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई. हादसे के वक्त बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग सवार थे. 16 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. आग लगने के बाद कुछ यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है. हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा घटनास्थल पहुंचे और राहत और बचाव कार्यों का लिया जायजा. इसके साथ ही पीड़ितों के परिवार से की मुलाकात की. पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है. मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा का ऐलान किया गया है.
अधिकारियों के अनुसार, बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी तभी दोपहर करीब 3 बजे थईयात गांव के पास उसके पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा. हालांकि ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और बस पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गई.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है.उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी मौतों पर शोक व्यक्त किया. मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि जैसलमेर राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है.मैं शोकसंतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.
जैसलमेर पहुंचे सीएम
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उस स्थान का दौरा किया जहां जैसलमेर-जोधपुर बस में आग लग गई थी, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी.मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे. जहां उनके साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी हैं, एयरपोर्ट से सीएम सीधे जैसलमेर बस हादसे के घटनास्थल के लिए रवाना हो गए. इसके बाद वहां से वह जोधपुर जाएंगे, जहां पर गंभीर रूप से झुलसे लोगों से मुलाकात करेंगे.
हादसे पर सीएम भजनलाल ने क्या कहा
सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदयविदारक है. इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें. राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.
टीकाराम जूली ने जताया दुख
हादसे पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसलमेर में चलती बस में आग लगने से हुए दर्दनाक हादसे में अनेकों लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दु:खद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान, परिजनों को इस असहनीय दु:ख को सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ प्रदान करें.
