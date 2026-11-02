जमीन के झगड़े में सैनिक ने ही परिवार को घेरकर पीटा, मां और भाइयों पर बरसाए डंडे 

पंजाब के गुरदासपुर जिले के सैनपुर अब्बल खैर गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. छुट्टी पर घर आए सैनिक वजीर सिंह पर उसके ही परिवार के लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है. सैनिक की पत्नी सिम्मी सैनी का कहना है कि उनके पति ने एक दुकान बनवाई थी और उसे अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराया था. इसी बीच जमीन और संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था.

भाइयों पर जमीन कब्जाने का आरोप

सिम्मी के अनुसार उनके पति के भाइयों ने खेती वाली जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है. परिवार के लोगों ने वजीर सिंह को फोन कर दुकान के पास बुलाया और कहा कि संपत्ति विवाद को बातचीत से सुलझाया जाएगा. परिजनों की बात पर भरोसा कर जब वजीर सिंह मौके पर पहुंचे तो हालात अचानक बदल गए.

गाड़ी से उतरते ही शुरू हो गया हमला

आरोप है कि जैसे ही वजीर सिंह अपनी गाड़ी से बाहर निकले परिवार के कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया. मारपीट इतनी गंभीर थी कि वह बुरी तरह घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर सिम्मी भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने आरोप लगाया कि रिश्तेदारों ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की कोशिश की. हंगामे और मारपीट के बीच सिम्मी ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भी इस मामले को लेकर चर्चा बढ़ गई है.

अस्पताल में भर्ती कराया गया सैनिक

हमले के बाद घायल वजीर सिंह को गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. सिम्मी का दावा है कि उस समय उनके पति बेहोशी की हालत में थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में उन्हें उचित इलाज नहीं मिला. सिम्मी का कहना है कि डॉक्टर ने हमलावरों के प्रभाव में आकर इलाज में लापरवाही बरती.

पत्नी के मुताबिक पति की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने के कारण वह उन्हें घर ले आईं जहां अब उनका इलाज और देखभाल चल रही है. उन्होंने दावा किया कि रिश्तेदार लगातार धमकियां दे रहे हैं जिसके कारण परिवार डर के साए में जी रहा है. सिम्मी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने जो दूसरी संपत्ति खरीदी थी उस पर भी रिश्तेदारों ने अपने ताले लगा दिए हैं. मामले की जांच कर रहे एएसआई जय सिंह ने बताया कि घायल सैनिक का बयान दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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