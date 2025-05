पंजाब में फिर स्लीपर सेल को जिंदा करने की कोशिश, आतंक फैलाने का जखीरा बरामद, जानें क्या-क्या मिला

पंजाब पुलिस को आतंक के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता (Punjab Police) मिली है. सोमवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को सेना-एयरफोर्स की जानकारी भेजने वाले दो जासूसों को अमृतसर से धर दबोचा था. आज आतंकवादियों के हार्डवेयर का एक जखीरा बरामद किया गया है. एसएसओसी अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में जंगली इलाके से आतंकी हार्डवेयर का जखीरा बरामद किया है. ये जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की तरफ से दी गई है.

ये भी पढ़ें- अमृतसर में जासूसी कांड का खुलासा: ISI से जुड़े दो जासूस गिरफ्तार, सेना की गोपनीय जानकारी करते थे लीक

आतंकवादी हार्डवेयर के इस जखीरे में दो रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG), दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), पांच पी-86 हैंड ग्रेनेड, एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया गया है. आतंकी इस सामग्री के जरिए पंजाब को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रच रहे थे.

Punjab DGP Gaurav Yadav says, "In a major breakthrough against ISI-backed cross-border terror networks, SSOC Amritsar, in a joint operation with central agency recovers a cache of terrorist hardware in an intelligence-led operation in the forested area near Tibba Nangal–Kular… pic.twitter.com/xa3Od0cSY0