Jharkhand IED blast: झारखंड में कोबरा के जवानों और पुलिस के ऑपरेशन में एक आईईडी विस्फोट हुआ है, जिसमें 209 कोबरा के दो जवान छर्रे लगने से घायल हो गए हैं. घायलों को पैदल दीघा कैंप ले जाया गया, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया. दोनों घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

ऑपरेशन के दौरान हुआ ब्लास्ट

घटना सुबह करीब 11 बजे की है. झारखंड के वन क्षेत्र सारंडा, जराईकेला में एक ऑपरेशन के दौरान एक जोर से आईईडी ब्लास्ट हुआ. गनीमत रही कि इस ब्लास्ट में कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ. CRPF के 2 जवान घायल हुए. दोनों को तुरंत पहले कैंप लाया गया. इसके बाद हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया.

नक्सल विरोधी अभियानों में बटालियन की भूमिका

दोनों घायल जवान CRPF की कोबरा बटालियन से हैं. नक्सल विरोधी अभियानों में ये बटालियन काम करती है. मिली जानकारी के अनुसार दोनों घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर रांची के अस्पताल ले जाया गया है.

इलाका नक्सलियों गतिविधियों से है प्रभावित

बता दें कि झारखंड का ये इलाका नक्सलियों की गतिविधियों से प्रभावित है. यहां CRPF बटालियन से ऑपरेशन चलते रहते हैं. कई अहम मौकों पर सेना के जवानों को यहां सफलता मिली है.