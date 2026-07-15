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मावां धियां सत्कार योजना का पंजाब में करीब 69 लाख रजिस्ट्रेशन, लुधियाना में सबसे ज्यादा लाभार्थी

पंजाब में मावां धियां सत्कार योजना में लोग तेजी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. नाम दर्ज करवाने के मामले में लुधियाना टॉप पर है.

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मावां धियां सत्कार योजना का पंजाब में करीब 69 लाख रजिस्ट्रेशन, लुधियाना में सबसे ज्यादा लाभार्थी
मावां धियां सत्कार योजना सीएम भगवंत मान (फोटो- एक्स)
चंडीगढ़:

पंजाब सरकार की मावां धियां सत्कार योजना के तहत लुधियाना सबसे अधिक लाभार्थियों वाला जिला बना है. इस योजना के तहत जिले में 7.4 लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. लुधियाना के बाद पटियाला में 5.3 लाख, अमृतसर में 4.9 लाख, जालंधर में 4.8 लाख, गुरदासपुर में 4.4 लाख और होशियारपुर में 4.2 लाख लाभार्थी योजना से जुड़े हैं. राज्य में सबसे कम रजिस्ट्रेशन मालेरकोटला जिले में दर्ज किया गया है, जहां 1.3 लाख लाभार्थी योजना से जुड़े हैं. पूरे पंजाब में 14 जुलाई 2026 तक कुल 68.9 लाख लाभार्थियों का इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है.

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे जिलों में अधिक रजिस्ट्रेशन के पीछे कई कारण हैं, जिनमें अधिक आबादी, मज़बूत प्रशासनिक नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अधिक जागरूकता शामिल हैं. उन्होंने कहा कि योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी मिलकर काम कर रही है.

अधिक रजिस्ट्रेशनों के पीछे बड़ी जनसंख्या एक प्रमुख कारण है. इन जिलों में शहरी और ग्रामीण आबादी अधिक है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या अधिक है और पात्र परिवारों की संख्या भी अधिक है, जिससे लाभार्थियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ती है. लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे बड़े शहर रोजगार, शिक्षा और आजीविका के अवसरों के लिए आसपास के जिलों के लोगों को भी आकर्षित करते हैं, जिससे यहां रहने वाली आबादी में वृद्धि होती है.

जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ स्थानीय निकायों (लोकल बॉडीज) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पात्र परिवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया है. अधिकारियों ने आवेदनों के वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया, जिससे लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है.
 

किस जिले में कितने लाभार्थी (संख्या लाख में) 

1    अमृतसर    4.9
2    बरनाला    1.6
3    बठिंडा    3.8
4    फ़रीदकोट    1.8
5    फतेहगढ़ साहिब    1.5
6    फ़ाज़िल्का     2.9
7    फ़िरोज़पुर    2.5
8    गुरदासपुर    4.4
9    होशियारपुर    4.2
10    जालंधर    4.8
11    कपूरथला    1.7
12    लुधियाना    7.4
13    मालेरकोटला    1.3
14    मानसा    2.4
15    मोगा    2.6
16    पठानकोट    1.8
17    पटियाला    5.3
18    रूपनगर    1.8
19    एस.ए.एस. नगर (मोहाली)    1.7
20    एस.बी.एस. नगर (नवांशहर)    1.6
21    संगरूर    3.6
22    श्री मुक्तसर साहिब    2.7
23    तरनतारन    2.6


कुल दर्ज किए गए लाभार्थी: 68.9 लाख

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