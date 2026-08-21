पीआईएलबीएस मोहाली में एक सप्ताह में तीन सफल लिवर ट्रांसप्लांट, हेल्थ सिस्टम के लिए सरकार का बड़ा प्लान

पंजाब की सरकारी सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (पीआईएलबीएस), मोहाली में एक सप्ताह के भीतर तीन सफल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करके पंजाब ने उन्नत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर हासिल किया है. यह उपलब्धि राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में उन्नत ट्रांसप्लांट सेवाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

पीआईएलबीएस में मीडिया को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि एक सप्ताह में तीन सफल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना पंजाब के लिए अत्यंत गर्व की बात है और यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की सरकारी संस्थानों के माध्यम से लोगों के लिए आधुनिक सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए तीन ट्रांसप्लांट मामलों में पारिवारिक साझेदारी और बलिदान की भावनात्मक कहानियां भी देखने को मिलीं. इन मामलों में, एक पत्नी ने अपने पति को, एक मां ने अपनी बेटी को, जबकि एक बेटे ने अपने पिता को अपने लिवर का एक हिस्सा दान किया. मंत्री ने कहा कि ये मामले केवल चिकित्सकीय सफलता की कहानियां नहीं हैं, बल्कि प्यार, बलिदान और पारिवारिक संबंधों की मजबूती की कहानियां भी बयान करते हैं. इस तरह के नि:स्वार्थ कार्य पारिवारिक संबंधों की मजबूती को दर्शाते हैं और लिवर की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को नई उम्मीद और जीवन देते हैं. गौरतलब है कि इन तीन नवीनतम सर्जरियों के साथ, पीआईएलबीएस मोहाली ने अब तक कुल पांच सफल लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं.



स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार पूरे राज्य में लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं के विस्तार के लिए एक व्यापक मॉडल पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम पंजाब भर में लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अंग प्रत्यारोपण और इससे संबंधित बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है, जिसमें अंग प्रत्यारोपण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चारों सरकारी मेडिकल कॉलेजों को विकसित किया जा रहा है, ताकि मरीज अपने घरों के निकट समय पर और विशेष देखभाल प्राप्त कर सकें.



डॉ. बलबीर सिंह ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में मोहाली और पटियाला में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिससे पंजाब की सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अंदर उन्नत ट्रांसप्लांट देखभाल की उपलब्धता का विस्तार होगा.

संस्थान द्वारा सेवाओं में किए जा रहे विस्तार के बारे में बताते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अगस्त के दौरान नाममात्र शुल्क पर 239 फाइब्रोस्कैन किए गए और 139 इनडोर मरीजों को उपचार एवं देखभाल सेवाएं प्रदान की गईं. उन्होंने कहा कि भविष्य में 170 बेड शामिल करके पीआईएलबीएस की क्षमता को और मजबूत किया जाएगा.

