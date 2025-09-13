विज्ञापन
2303 गांवों में मेडिकल कैंप, 550 एम्बुलेंस तैनात... बाढ़ राहत में जुटे CM मान, 100 करोड़ से अभियान शुरू



  • CM भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए से सफाई-पुनर्वास अभियान शुरू करने की घोषणा की है.
  • 2,303 गांवों से कीचड़ और मलबा हटाने के लिए जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और श्रमिकों की टीमें बनाई गई हैं.
  • सभी प्रभावित गांवों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और 550 एम्बुलेंस सेवा के लिए उपलब्ध कराई गई हैं.
चंडीगढ़:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक सफाई और पुनर्वास अभियान शुरू करने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि 2,303 गांवों और वार्डों में कीचड़ और मलबा हटाने के लिए टीमें गठित की गई हैं, जिनके पास जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और श्रमिकों की व्यवस्था होगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण कई जानवरों की मृत्यु हुई है, जिनका उचित निपटारा किया जाएगा. इसके बाद गांवों में फॉगिंग और सफाई की जाएगी, जिससे बीमारियों का फैलाव रोका जा सके.

मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रत्येक गांव को एक लाख रुपये का प्रारंभिक फंड दिया गया है और 24 सितंबर तक सभी गांवों को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है. तालाबों की सफाई 22 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी.

प्रभावित गांवों में लगाए जाएंगे मेडिकल कैंप

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य सरकार सभी प्रभावित गांवों में मेडिकल कैंप लगाएगी. 596 गांवों में आम आदमी क्लीनिक पहले से मौजूद हैं, जबकि बाकी 1,707 गांवों में स्कूलों, धर्मशालाओं और पंचायत भवनों में कैंप लगाए जाएंगे. 550 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है ताकि चिकित्सा सेवाएं समय पर मिल सकें.

30 सितंबर तक पूरा होगा पशु टीकाकरण अभियान

उन्‍होंने बताया कि पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 सितंबर तक पूरा होगा. पशु चिकित्सकों की टीमें तैनात की गई हैं और किसानों को कीटाणु-मुक्त चारा और पानी के लिए पोटाशियम परमैंगनेट दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीद 16 सितंबर से शुरू होगी और बाढ़ प्रभावित मंडियों की सफाई व मरम्मत 19 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी.

केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का लगाया आरोप

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की मदद नहीं की और अब ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ में 2010 से अब तक 5,012 करोड़ रुपये आए हैं, जिनमें से 3,820 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं.

मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि वे इस पुनर्निर्माण कार्य में सहयोग करें और पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब' बनाने में योगदान दें.

