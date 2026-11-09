हरपाल सिंह चीमा का दावा, भगवंत मान सरकार ने 6 महीने में विदेश से 17 गैंगस्टरों को वापस लाया

भगवंत मान सरकार ने गैंगस्टर्स को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे दुनिया में कहीं भी भाग जाएं या छिप जाएं, उन्हें इंसाफ़ के सामने लाया जाएगा. पंजाब पुलिस सिर्फ़ छह महीने में विदेश से 17 गैंगस्टर्स को वापस लाई है, जो पिछली सरकारें दशकों में भी नहीं कर पाई थीं. आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पहले कभी नहीं हुए ‘गैंगस्टरां ते वार' मुहिम के तहत, पंजाब पुलिस ने 1.61 लाख रेड की हैं और 2,162 भगोड़ों को गिरफ़्तार किया है, जबकि सबसे ताज़ा कामयाबी इथियोपिया से गुरविंदर सिंह उर्फ़ अफ़रीदी को डिपोर्ट करना है, जिस पर 5 लाख रुपये का इनाम था और उस पर 30 से ज़्यादा आपराधिक केस चल रहे थे.

आप के सीनियर नेता ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार के दौरान पैदा हुए और पले-बढ़े गैंगस्टर, जिन्हें कांग्रेस राज में फलने-फूलने का मौका मिला, अब इंसाफ़ के कटघरे में लाए जा रहे हैं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब को गैंगस्टर-फ़्री बनाने के लिए पक्की है और सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट में मज़बूत सबूत पेश करेगी.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब ने गैंगस्टर और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई छेड़ी है जो पहले कभी नहीं हुई. पंजाब पुलिस ने भगोड़ों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कई गैंगस्टर ऐसे भी हैं जो कानून से बचने के लिए विदेश भाग गए हैं. 20 जनवरी से 7 नवंबर, 2026 के बीच, पंजाब पुलिस ने 1,61,266 छापे मारे और लगभग 2,162 भगोड़ों को गिरफ्तार किया.”

उन्होंने कहा, “आप सरकार के सत्ता में आते ही पंजाब में गैंगस्टर विरोधी अभियान शुरू कर दिया गया था. हमारी सरकार ने पंजाब पुलिस को हर गैंगस्टर और अपराधी तत्व के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के साफ निर्देश दिए हैं, चाहे वे कहीं भी बैठे हों और अपराध कर रहे हों.”

उन्होंने कहा, “पंजाब पुलिस अलग-अलग देशों से कई गैंगस्टर्स को सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है. इनमें हांगकांग से रमनजीत सिंह रोमी, मालदीव से अमृत सिंह, जर्मनी से प्रभप्रीत सिंह, यूएई से परमिंदर सिंह पिंडी, इंडोनेशिया से सज्जन महेश और सुखदेव कुमार मनीष बैदी, मलेशिया से अजय सिंह, पवनदीप सिंह और जसप्रीत सिंह, और कनाडा से करमबीर सिंह देओल शामिल हैं. ये ऑपरेशन हमारी पुलिस फोर्स के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के पार क्रिमिनल्स का पीछा करने के पक्के इरादे और काबिलियत को दिखाते हैं.”

“एक और बड़ी सक्सेस 7 नवंबर 2026 को मिली, जब पंजाब पुलिस गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी को इथियोपिया से सफलतापूर्वक वापस लाई. अफरीदी पर 30 से ज़्यादा क्रिमिनल केस चल रहे हैं, वह एक गैंग का हेड था और उस पर 5 लाख रूपये तक का इनाम था. उसने उत्तर प्रदेश से एक फेक पासपोर्ट बनवाया था, जिसके बाद वह यूएई और फिर इथियोपिया चला गया. पंजाब पुलिस ने सक्सेसफुली उसका डिपोर्टेशन पक्का किया और उसे कानून का सामना करने के लिए भारत वापस ले आई.”

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक केस में शामिल है, जिसमें सरपंच राजविंदर सिंह, 12 साल के गुरसेवक सिंह, विक्की चुग, जसवंत सिंह और कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट गुरमेल सिंह की हत्याएं शामिल हैं. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल हर अपराधी को सज़ा मिले.”

उन्होंने सवाल किया, “गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी जैसे गैंगस्टर ने भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश से नकली पासपोर्ट कैसे हासिल कर लिया? भाजपा को जवाब देना चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल उन राज्यों से कैसे काम कर पा रहे हैं जहां उसकी सरकारें हैं. भाजपा विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में लोगों को डराने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है.”

आप के सीनियर नेता ने दोहराया, “ये गैंगस्टर अकाली-भाजपा राज में पैदा हुए और पले-बढ़े और कांग्रेस राज में उन्हें फलने-फूलने दिया गया. भगवंत मान सरकार अब उन सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रही है. पंजाब पुलिस ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से गैंगस्टरों को वापस लाकर अपना दढ़ृ इरादा दिखाया है.”

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “हमारी सरकार इन अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में मजबूत सबूत पेश करेगी और यह पक्का करेगी कि उन्हें सही सजा मिले. हमारा मकसद साफ है: पंजाब को गैंगस्टर-फ्री राज्य बनाना. भगवंत मान सरकार किसी को भी पंजाब की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देगी.”

ये भी पढ़ें : nVIDIA को लग सकता है 270 बिलियन डॉलर का झटका, शेयर क्रैश हुए तो भारतीय निवेशकों को भी खतरा! समझिए कैसे