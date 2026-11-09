नंबर 1 चंद्रशेखर, नंबर 3 वसीम अकरम, विव रिचर्ड्स ने चुने दुनिया के टॉप-5 सबसे मुश्किल गेंदबाज, बोले- वह GOAT है

दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज में से एक रहे विवियन रिचर्ड्स ने टॉप-5 ऐसे गेंदबाज का चुनाव किया है जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल रहा था. पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज विव रिचर्ड्स ने पहले नंबर पर भारतीय लेग स्पिनर बी. एस. चंद्रशेखर का नाम लिया है. अपनी 5 गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर भारतीय स्पिनर को जगह देकर विव रिचर्ड्स ने भारतीय फैन्स का दिल जीत लिया है.

नंबर 1 बी. एस. चंद्रशेखर

विव रिचर्ड्स ने चंद्रशेखर को लेकर अपनी राय दी है और कहा है कि, "मुझे नहीं लगता कि किसी और की गेंदें उसकी तरह इतनी तेजी से अंदर की ओर मुड़ती थीं. चंद्रशेखर ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया था जिसका सामना हर महान बल्लेबाज को कभी न कभी करना ही पड़ता है, सबसे मुश्किल गेंदबाज वह होता है जो आपको यह समझने का मौका ही नहीं देता कि आखिर हुआ क्या है."

नंबर 2 पर इमरान खान

महान विव रिचर्ड्स ने नंबर 2 पर इमरान खान का चुनाव किया है जिसे उन्होंने दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर करार दिया है. इमरान को विव रिचर्ड्स ने उन बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक बताया, जिनका उन्होंने कभी सामना किया था. उन्होंने इयान बॉथम और कपिल देव जैसे असाधारण क्रिकेटरों के खिलाफ भी खेला था, फिर भी रिचर्ड्स ने इमरान खान को बेहतरीन ऑलराउंडर करार दिया और कहा कि इमरान के खिलाफ बैटिंग करना मुश्किल हुआ करता था.

नंबर 3 पर वसीम अकरम

इसके बाद नंबर 3 पर विव रिचर्ड्स ने पाकिस्तान के ही वसीम अकरम को जगह दी है. विव रिचर्ड्स ने वसीम को दुनिया का सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज करार दिया है. विव रिचर्ड्स ने वसीम को लेकर अपनी राय दी है और कहा 'वसीम अकरम के खिलाफ मुझे काफी कम खेलने का मौका मिला लेकिन उसकी एक गेंद मुझे हमेशा याद रहेगी'. रिचर्ड्स ने वसीम को लेकर आगे कहा कि, "वसीम को बाकी पेसरों से अलग बनाती थी उनकी अप्रत्याशित गेंदबाजी, बाएं हाथ से निकली गेंद आखिरी क्षणों में स्विंग होती थी. अचानक अतिरिक्त उछाल ले सकती थी या ऐसे कोण से आ सकती थी जिसकी बल्लेबाज कल्पना भी नहीं कर सकता था". रिचर्ड्स ने अकरम को दुनिया का अदभूत गेंदबाज करार दिया है.

वसीम की एक बाउंसर जिसने चौंका दिया था

वसीम अकरम की एक बाउंसर को याद करते हुए विव रिचर्ड्स कहा कि, "वह गेंद इतनी तेज थी कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाए, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाते, गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में पहुंच चुकी थी और उन्हें सिर्फ उसके टकराने की आवाज सुनाई दी. यह अनुभव उनके क्रिकेट करियर की सबसे अविश्वसनीय यादों में से एक बनकर रह गई थी".

नंबर 4 पर डेनिस लिली

इसके बाद विव रिचर्ड्स ने नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली को जगह दी है. लिली को विव रिचर्ड्स ने अपने करियर का एक और मुश्किल गेंदबाज बताया है जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करना हमेशा उन्हें चुनौती देता था.

नंबर 5 पर जेफ थॉमसन

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ने जेफ थॉमसन को नंबर 5 पर जगह दी है. रिचर्ड्स को ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन का अनोखा बॉलिंग एक्शन हमेशा याद रहा. विव रिचर्ड्स ने ने कहा कि, "जेफ थॉमसन अपने 'स्लिंगिंग' एक्शन की वजह से, वे गेंद को आखिरी पल तक अपने शरीर के पीछे छिपाए रखते थे, जब तक बल्लेबाज को गेंद की दिशा का पता चलता, तब तक प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचता था. थॉमसन अपनी असाधारण गति के लिए पहले से ही खौफ का कारण बने हुए थे. लेकिन जिस बात से बल्लेबाज सबसे ज्यादा परेशान होते थे, वह थी उनकी गेंदबाजी एक्शन.

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