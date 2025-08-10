पंजाब सरकार ने ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार पाकिस्तान से आने वाले नशे पर लगाम कसने के लिए एंटी ड्रोन सिस्‍टम तैनात किया है. तरन तारण स्थित पुलिस लाइन परिसर में पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीन एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया. मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ‘युद्ध नशे के विरुद्ध' मुहिम के तहत पंजाब ने सीमा पार से नशे की तस्करी रोकने के लिए आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है. उन्‍होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी-ड्रोन प्रणाली तैनात की है.

मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और ड्रोन-आधारित तस्करी रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल 9 एंटी-ड्रोन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे. इन यूनिटों पर 51.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

दूसरी सुरक्षा पंक्ति एंटी-ड्रोन प्रणाली

उन्होंने बताया कि 2024 में हेरोइन, हथियारों और गोला-बारूद से लदे कुल 283 ड्रोन जब्त किए गए थे और 2025 में अब तक 137 ड्रोन बरामद किए जा चुके हैं. पठानकोट से फाजिल्का तक सीमा पर दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में यह एंटी-ड्रोन प्रणाली तैनात की जाएगी. उन्‍होंने कहा कि पंजाब पुलिस के पास ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब यह प्रणाली पंजाब पुलिस को अधिक सक्षम बनाएगी. यह प्रणाली ड्रोन की लोकेशन और उसके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों का सटीक पता लगाने में सक्षम है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रणाली ऑटोमेटेड अलर्ट तकनीक के साथ आती है, जो ड्रोन गतिविधि का पता लगते ही तुरंत अधिकारियों को सूचित करती है, जिससे मैनुअल निगरानी की जरूरत नहीं रहती.

पिछली सरकारों पर बरसे केजरीवाल

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब पाकिस्तान से कोई भी ड्रोन पंजाब की सीमा में प्रवेश करेगा तो एंटी ड्रोन सिस्टम उसे वहीं गिरा देगा. उन्‍होंने कहा कि पंजाब में बिकने वाला अधिकतर नशा ड्रोन के जरिए पाकिस्तान पार बॉर्डर से आता है. अभी तीन एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किए जा रहे हैं. अभी 6 एंटी ड्रोन सिस्टम और आ जाएंगे.

उन्‍होंने कहा कि पंजाब में नशा बंद करने के लिए ‘‘आप'' सरकार वचनबद्ध है और पंजाब के तीन करोड़ लोगों के साथ मिलकर नशे को खत्म करेंगे.

उन्‍होंने कहा कि पिछली सरकारों ने तस्करों के साथ मिलजुल कर पंजाब के घर-घर को नशे में धकेल दिया था और उन लोगों ने पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी थी. फिर हमारी सरकार आई और नशे के विरुद्ध युद्ध शुरू किया.

