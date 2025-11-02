विज्ञापन
लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त को लेकर AAP ने उठाए सवाल, BJP पर लगाया धोखा देने का आरोप

अनुराग ढांडा ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा की हर महिला को ₹2100 महीना देने का वादा किया था, लेकिन अब जब योजना शुरू हुई है, तो हकीकत यह है कि 1.4 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 3.73 प्रतिशत के खाते में पैसा आया है.

आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (AAP) ने लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा है. AAP के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में बड़े मंच और कैमरों के बीच दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त तो जारी कर दी, लेकिन यह महिलाओं के साथ सबसे बड़ा चुनावी धोखा है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा की हर महिला को ₹2100 महीना देने का वादा किया था, लेकिन अब जब योजना शुरू हुई है, तो हकीकत यह है कि 1.4 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 3.73 प्रतिशत के खाते में पैसा आया है. यानी 96.27 प्रतिशत महिलाएं ठगी गईं. भाजपा ने “हर महिला” का वादा किया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार जानबूझकर “हर शर्त” थोप रही है. 

ढांडा ने कहा कि सरकार ने ऐसी-ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि ज्यादातर महिलाएं अपने आप बाहर हो गईं. परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, उम्र 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए. और अगर किसी महिला के पति हरियाणा के बाहर के हैं या घर में कोई पहले से पेंशन ले रहा है, तो वो भी योजना से बाहर. गरीब घर की लड़कियां, कॉलेज जाने वाली युवतियां, नई बहुएं और विधवा महिलाएं सब इससे बाहर कर दी गईं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंच से फोटो खिंचवाकर दिखाया कि सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह योजना नहीं, महिलाओं के साथ मज़ाक है. भाजपा ने महिलाओं को अधिकार नहीं, अपमान दिया है. ये “लाडो लक्ष्मी” नहीं, बल्कि “लुटो लक्ष्मी योजना” है, जिसमें वादा करोड़ों का था, लेकिन फायदा कुछ हज़ार लोगों को दिया गया.
भाजपा को महिलाओं की तकलीफ नहीं दिखती, उसे सिर्फ़ अपने प्रचार की चिंता है. सीएम के पास प्रचार-प्रसार का समय है, लेकिन आम महिलाओं के लिए न नीयत है, न नीति और न ही इच्छा.

