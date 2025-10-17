विज्ञापन
Lokah Chapter 1 OTT Release Date: 40 करोड़ के बजट में 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म OTT पर देगी दस्तक, जानें कब-कहां होगी रिलीज

OTT पर वो फिल्म दस्तक देने जा रही है जिसने 40 करोड़ के बजट में लगभग 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये वो फिल्म है जिसकी हीरो एक हीरोइन है. जानें कब और कहां देख सकते हैं ये फिल्म.

OTT की दुनिया में दस्तक देने जा रही है 300 करोड़ी फिल्म
नई दिल्ली:

मलयालम सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'लोका चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करने के बाद अब 'लोका चैप्टर 1' ओटीटी (Lokah Chapter 1 OTT Release Date) प्लेटफॉर्म पर भी तहलका मचाने की तैयारी में है. साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल ‘लोका चैप्टर 1' जल्द ही आपके घर के स्क्रीन पर दस्तक देने वाली है. अब सिनेमाघरों में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, ये फिल्म ओटीटी पर कब रिलीज हो रही है और आप इसे किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं आइए जानते हैं.

कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

‘लोका चैप्टर 1' जल्द ही जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम की जा सकती है. एक्स (X) पर जियो हॉटस्टार मलयालम ने एक ऑफिशियल पोस्ट शेयर करके बताया कि 'एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत ‘लोका चैप्टर 1' जल्द ही आ रही है'. हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल स्ट्रीमिंग डेट का खुलासा नहीं हुआ है. फैंस सोशल मीडिया पर ये मांग कर रहे हैं कि फिल्म को हिंदी और अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम किया जाए. बता दें, मलयालम के अलावा यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज हुई थी.

हीरोइन बनी हीरो 

डोमिनिक अरुण के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन ने एक सुपरहीरो का किरदार निभाया है. फिल्म में उनके साथ नसलेन, चंदू सलीम कुमार, अरुण कुरियन और सैंडी मास्टर लीड रोल में नजर आए. फिल्म 28 अगस्त 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इसकी कहानी और एक्टिंग दर्शकों को खूब पसंद आई. इसी वजह से ये फिल्म न केवल मलयालम बल्कि तमिल, तेलुगू और हिंदी भाषाओं में भी हिट रही.

लोका: चैप्टर 1 का बजट और कलेक्शन

आईएमडीबी के मुताबिक, 'लोका चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. यही नहीं, ये भारत में किसी भी एक्ट्रेस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है. इसका बजट लगभग 40 करोड़ रुपये है.

