30 करोड़ बजट में 300 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म का डंका, हीरो बनीं हीरोइन

बॉक्स ऑफिस पर सैयारा मूवी ने लोगों को जितना रिझाया उतना ही हैरान भी किया. नए चेहरे और कम बजट की फिल्म ने लोगों का दिल जो जीत लिया था. एक मलयाली फिल्म भी टिकट खिड़की पर कुछ ऐसा ही करिश्मा दिखा रही है. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कमाई के मामले में फुल स्पीड से भाग रही है. माना जा रहा है कि ये फिल्म सात ही दिनों में शानदार कमाई करने के बाद एक नया रिकॉर्ड बना लेगी. इस फिल्म का नाम है लोकाह. जो एक बार फिर मलयाली फिल्म इंड्स्ट्री की ताकत को मनवा रही है.

लोकाह का नया रिकॉर्ड

लोकाह फिल्म एक वूमेन सुपर हीरो मूवी है. जो बॉक्सऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है. इसकी कमाई की रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म सिर्फ सात दिन के अंदर सौ करोड़ के क्लब में प्रवेश ले लेगी. ऐसा करने वाली लोकाह 12वीं मलयाली फिल्म हो सकती है. लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा ने रिलीज के बाद कम प्रचार के बावजूद जबरदस्त सफलता हासिल की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने गुरुवार को ₹2.7 करोड़ से ओपनिंग ली और पहले रविवार को ₹10 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके बाद, पहले सोमवार को ₹7.2 करोड़ और मंगलवार को ₹7.35 करोड़ की कमाई की. इसके बाद से फिल्म को लगातार वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है. और, फिल्म की कमाई में तेजी आती जा रही है.

बजट से कहीं ज्यादा कर डाली कमाई

लोकाह मूवी में एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में नजर आ रही हैं. इस फिल्म को प्रड्यूस किया है दुलकर सलमान के प्रोडक्शन हाउस ने. फिल्म का बजट 30 से 33 करोड़ रु. बताया जा रहा है. सैकनिलक वेबसाइट ये दावा पहले ही कर चुकी है कि फिल्म अपने ब्रेक ऊवन पॉइंट से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी हैं. सीमित संख्या में शो मिलने के बावजूद फिल्म ने काफी अच्छा काम किया है.