विज्ञापन

वैम्पायर बने ऑडियंस की पहली पसंद, जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में भी OTT पर विनर रही ये हॉरर फिल्म

वैम्पायर ऐसा टॉपिक है जो OTT की दुनिया में खूब पसंद किया जाता है. ऐसा ही कुछ जनवरी 2026 के पहले हफ्ते की ओटीटी की लिस्ट से इशारा भी मिल जाता है. जानें कौन सी हैं 5 टॉप फिल्में.

Read Time: 3 mins
Share
वैम्पायर बने ऑडियंस की पहली पसंद, जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में भी OTT पर विनर रही ये हॉरर फिल्म
जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में भी वैम्पायर्स का चला सिक्का
नई दिल्ली:

नए साल की छुट्टियां, ठंड का मौसम और हाथ में मोबाइल या टीवी रिमोट, ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स से इंडियन ऑडियंस के लिए फुल एंटरटेनमेंट का अड्डा बन गए हैं. थिएटर जाना जरूरी नहीं रहा, क्योंकि हॉरर से लेकर रोमांस, कोर्टरूम ड्रामा से लेकर एक्शन तक सब कुछ एक क्लिक पर मिल रहा है. इसी बीच ओरमेक्स की ताजा रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि साल के पहले हफ्ते में लोगों ने किन फिल्मों को सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया. 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 के बीच जिन फिल्मों को दर्शकों ने कम से कम 30 मिनट तक देखा, वही इस टॉप 5 लिस्ट में शामिल हुई हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि नए साल की शुरुआत OTT पर पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरी रही है.

यह भी पढ़ें: 2 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म को देखा तो भूल जाएंगे धुरंधर और छावा, OTT पर हो चुकी है रिलीज

Latest and Breaking News on NDTV

टॉप पर रही 'थामा'
इस हफ्ते OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म रही 'थामा'. अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही इस हॉरर कॉमेडी को 2.3 मिलियन (23 लाख) दर्शकों ने देखा. अयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म वैम्पायर लव स्टोरी के अनोखे कॉन्सेप्ट की वजह से काफी चर्चा में रही. डर और हल्की फुल्की कॉमेडी का बैलेंस ऑडियंस को खूब पसंद आया.

Latest and Breaking News on NDTV

दूसरे नंबर पर 'एक दीवाने की दीवानियत'
दूसरे नंबर पर 'एक दीवाने की दीवानियत' ने जगह बनाई. जी5 पर रिलीज इस फिल्म को 2.2 मिलियन (22 लाख) व्यूअर्स मिले. हर्षवर्धन राणे और सोनम बजवा की ये इंटेंस रोमांटिक ड्रामा पावर, ऑब्सेशन और इमोशंस के इर्द गिर्द घूमती है. फिल्म की स्टोरी और म्यूजिक ने दर्शकों को बांधे रखा.

Latest and Breaking News on NDTV

'हक' रिलीज होते ही हिट
तीसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स की फिल्म 'हक' रही, जिसे 2.0 मिलियन (20 लाख) लोगों ने देखा. यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर ये कोर्टरूम ड्रामा सोशल जस्टिस और फैमिली इमोशंस को मजबूती से दिखाती है. फिल्म का रियलिस्टिक ट्रीटमेंट इसे खास बनाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' चौथे नंबर पर काबिज
चौथे स्थान पर 'रात अकेली है द बंसल मर्डर्स' रही. नेटफ्लिक्स पर आई इस फिल्म को 1.6 मिलियन (16 लाख) दर्शकों ने देखा. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दमदार एक्टिंग और मर्डर मिस्ट्री वाला प्लॉट दर्शकों को आखिर तक जोड़े रखता है.

Latest and Breaking News on NDTV

पांचवें स्थान पर 'मास जथारा' 
पांचवें नंबर पर 'मास जथारा' ने एंट्री ली. जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस फिल्म को 1.3 मिलियन (13 लाख) व्यूअर्स मिले. रवि तेजा की ये फिल्म एक्शन और मास अपील के कारण खास बनी हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Top 5 Most Watched Films On OTT In India, 5 Most Watched Films On OTT In India, OTT News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com