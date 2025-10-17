Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' की OTT पर इस दिन हो सकती है एंट्री, 80 करोड़ के बजट में कमाए थे 80 करोड़

टाइगर श्रॉफ के फैंस हमेशा उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, तो उनके एक्शन सीन देखने लायक होते हैं. इस साल उनकी फिल्म 'बागी 4' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले जैसी चमक नहीं बिखेर पाई. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और सिर्फ अपना बजट ही निकाल सकी. लेकिन टाइगर श्रॉफ के जो फैन इस फिल्म को बड़े परदे पर नहीं देख सके थे वो इसे अब OTT पर देख सकते हैं. जानें कब और कहां देखी जा सकती है ये फिल्म.

कब और कहां देख सकते हैं 'बागी 4'

'बागी 4' 5 सितंबर को थिएटर्स में आई थी. टाइगर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के बावजूद फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. अब ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए गुड न्यूज है. 'बागी 4' अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो सकती है. हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

'बागी 4' की स्टारकास्ट

इस बार 'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ कई नए चेहरे नजर आए हैं. फिल्म में हरनाज संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त अहम रोल निभा रहे हैं. संजय दत्त ने फिल्म में विलेन का किरदार निभाया है, जिसकी काफी तारीफ हुई. वहीं हरनाज संधू का लुक और ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस दंग रह गए.

'बागी 4' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. आईएमडीबी के मुताबिक, 80 करोड़ के बजट वाली बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 80 करोड़ रुपये ही कमा सकी. अब बागी 4 ओटीटी पर नया जोश लेकर आई है.