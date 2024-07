Lakshya Sen magic shot: लक्ष्य सेन के इस मैजिकल शॉट की गूंज देश भर में, ठगा रह गया विश्व नबंर-3 खिलाड़ी

Lakshya Sen magical return: अपना पहला ओलंपिक खेल रहे भारतीय बैडमिंटन के ‘वंडर ब्वॉय' लक्ष्य सेन ने बुधवार को दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेमों में हराकर पेरिस ओलंपिक पुरुष एकल वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया. चौंकाने वाली बात यह रही कि विश्व चैंपियनशिफ 2021 के कांस्य पदक विजेता अलमोड़ा के तेईस वर्ष के लक्ष्य ने मौजूदा आल इंग्लैंड और एशियाई खेल चैंपियनन के खिलाफ यह मुकाबला 50 मिनट में सीधे गेमों में 21-18, 21-12 से जीता. और इस जीत के बाद माना जा रहा यह भारतीय युवा स्टार आने वाले दिनों में महाकुंभ में कुछ भी कर सकता है. जीत के बाद लक्ष्य की सोशल मीडिया पर जोर-शोर से चर्चा है, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका एक मैजिक शॉट (Lakshya's Sen Magic shot) चर्चा का विषय बना हुआ है. एक ऐसा शॉट, जो बमुश्किल ही देखने को मिलता या किसी भारतीय खिलाड़ी से जिसकी उम्मीद की जाती है, लेकिन लक्ष्य ने जब यह मैजिक रिटर्न (Lakshya Sen's magic return) किया, तो जोनाथन क्रिस्टी एकदम ठगे से रह गए. मानो उन्हें सरे राह किसी ने लूट लिया. किसी को भी सहजा विश्वास ही नहीं हुआ कि लक्ष्य ऐसा शॉट भी खेल सकते हैं, लेकिन जैसे ही यह शॉट खेला, तो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. करोड़ों भारतीय इस शॉट को पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. फैंस को इस शॉट पर भरोसा नहीं हो रहा है. वास्तव में यह असाधारण कौशल है और करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व की बात

That was insane, Lakshya Sen! How could you pull off that shot? Unbelievable! pic.twitter.com/buP3RfHVCP — Kuch Bhi!!!! (@KirkutExpert99) July 31, 2024

निश्चित तौर पर इस शॉट को आने वाले सालों तक याद किया जाएगा. और लक्ष्य कोई इतिहास रच देते हैं, तो फिर यह शॉट वेरी-वेरी स्पेशल बन जाएगा

That lightning-fast backhand shot by an ice-cold Lakshya Sen is a moment of pure sporting magic, destined to be etched in memories of fans for years to come!#LakshyaSen #Badminton #makingindiaproud #Paris2024 #ParisOlympics #TeamIndia pic.twitter.com/esA1qjKMD0 — The Better India (@thebetterindia) July 31, 2024

इस जीत के बाद लक्ष्य सेन से वास्तव में पदक की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा हो चली हैं. सोशल मीडिया को तो पूरा भरोसा हो चला है कि लक्ष्य इतिहास रचेंगे ही रचेंगे