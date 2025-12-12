विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, ओलंपिक में पदक जीतने की व्यक्त की इच्छा

Vinesh Phogat Announces Comeback: देश की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया है. उनकी निगाहें अब लॉस एंजिल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों पर है. सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने वापसी का ऐलान किया है और देश के लिए पदक जीतने की इच्छा व्यक्त की है. इससे पहले उन्होंने अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी थी. उस दौरान उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल से बाहर कर दिया गया था.

31 वर्षीय महिला पहलवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'लोग अक्सर मुझसे पुछते रहते हैं कि क्या पेरिस मेरा आखिरी सफर था? मेरे पास लंबे समय से इस सवाल का जवाब नहीं था. मुझे मैट से, प्रेशर से, उम्मीदों से, यहां तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की जरूरत थी. सालों में पहली बार मैंने चैन की सांस ली. अपने कार्यभार को समझने के लिए मैंने थोड़ा समय लिया. जीवन का उतार-चढ़ाव, त्याग, मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा. मुझे अब भी खेल पसंद है. अब भी मैं प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूं.'

विनेश फोगाट की उपलब्धियां

आपको बता दें कि विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त साल 1994 में हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था. फिलहाल वह 31 साल की हैं. विनेश ने खबर लिखे जाने तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में एक गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में तीन गोल्ड मेडल जीते हैं. यही नहीं वह जुलाना विधानसभा से विधायक भी हैं.

