"ये मारता है आपको?" PM नरेंद्र मोदी ने पीआर श्रीजेश के बेटे से पूछा तो मिला यह जवाब, Video

PM Narendra Modi Meets PR Sreejesh's Son: खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक से स्वदेश लौटे भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुलाकात की. इससे पहले पीएम मोदी ने इन सभी को लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित भी किया था. इस मौके पर पीएम ने पूरे भारतीय दल की प्रशंसा की और उन सबको 'चैंपियन' का तगमा दिया. खास तौर पर भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश की पीएम ने जमकर तारीफ की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीजेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि 'टीम उन्हें याद करेगी'. भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार कहे जाने वाले गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ अपने करियर का शानदार अंत किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश और उनके परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की. इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी, गोलकीपर श्रीजेश के बेटे के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में प्रधानमंत्री ने हॉकी स्टार की ओर इशारा करके श्रीजेश के बेटे श्रीआंश से पूछते हैं, "क्या वह तुम्हें मारता है?" जवाब में श्रीजेश का बेटा अपना सिर हिलाते हुए नजर आता है. जिसके बाद सभी हंस पड़ते हैं. बाद में वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम बच्चे को मिठाई अपने हाथ से खिलाते भी हैं. सोशल मीडिया पर पीएम के इस जेस्चर को खूब पसंद किया जा राह है.

Prime Minister Narendra Modi meeting PR Sreejesh & his family after the historic Bronze medal at Paris Olympics 👏 pic.twitter.com/oV98ELbgW8