कैबिनेट ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली को दिखाई हरी झंडी

Commonwealth Games 2030 Union Cabinet Approved The Proposal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए बोली प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. मंत्रिमंडल ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेज़बानी सहयोग समझौते (HCA) पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता स्वीकृत करने को भी मंज़ूरी दे दी. 72 देशों के एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेंगे. इसमें बड़ी संख्या में एथलीट, कोच, तकनीकी अधिकारी, पर्यटक, मीडियाकर्मी आदि शामिल होंगे जो खेलों के दौरान भारत आएंगे, जिससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा और राजस्व प्राप्त होगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी कहा कि अहमदाबाद एक आदर्श मेज़बान शहर है जहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएँ और एक उत्साही खेल संस्कृति उपलब्ध है. दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फ़ाइनल की सफलतापूर्वक मेज़बानी करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है.

खेल निदेशक डैरेन हॉल के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकारियों का एक दल हाल ही में प्रस्तावित आयोजन स्थलों का निरीक्षण करने और गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए अहमदाबाद आया था. एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के भारत आने की उम्मीद है.

एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "खेलों के अलावा, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी पर्यटन को बढ़ावा देने, रोज़गार सृजन और लाखों युवा एथलीटों को प्रेरित करने में एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगी. इसके अलावा, खेल विज्ञान, आयोजन संचालन एवं प्रबंधन, रसद एवं परिवहन समन्वयक, प्रसारण एवं मीडिया, आईटी एवं संचार, जनसंपर्क एवं संचार और अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में पेशेवरों को अवसर मिलेंगे."

इससे पहले, भारतीय ओलंपिक संघ ने 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेज़बानी के लिए बोली को मंज़ूरी दे दी थी. आईओए ने राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेज़बानी के लिए पहले ही रुचि पत्र जमा कर दिया है और अब अंतिम बोली प्रस्ताव पेश करने के लिए 31 अगस्त तक का समय है.

भारत के अलावा, नाइजीरिया और दो अन्य देशों ने कथित तौर पर 2030 में इस बहु-खेल महाकुंभ की मेजबानी में रुचि व्यक्त की है. 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अंतिम मेजबान देश का फैसला नवंबर के अंतिम सप्ताह में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा द्वारा किया जाएगा. भारत ने इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी.