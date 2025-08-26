अरुणा ईरानी की भांजी की 10 तस्वीरें, रह चुकी हैं हिमेश रेशमिया की हीरोइन, 9वीं देख फैंस बोले- मधुबाला फेल कर दी

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस अरुणा ईरानी को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने फिल्मों में नेगेटिव रोल करने के साथ-साथ कई बार गोविंदा की मां की भूमिका निभाई हैं. एक्ट्रेस का फिल्मी करियर शानदार रहा है और आज भी फिल्मों में नजर आती हैं. उन्होंने डायरेक्टर कुकु कोहली से शादी रचाई थी, लेकिन एक्ट्रेस की कोई औलाद नहीं हैं, लेकिन एक खूबसूरत भांजी जरूर है, जो बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं. अरुणा ईरानी की भांजी का नाम श्वेता कुमार है, जो कि फिल्म डायरेक्टर इंद्र कुमार की बेटी हैं. इंद्र कुमार मस्ती और धमाल जैसे फिल्मों से मशहूर हैं. आइए श्वेता कुमार की इन 10 तस्वीरों के जरिए जानते हैं उनके बारे में.

श्वेता ने म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया की फिल्म कर्ज (2008) से बॉलीवुड डेब्यू किया था.

श्वेता को कपिल शर्मा के सबसे पहले कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल (2013) में भी देखा गया था.

इसके बाद उन्होंने रेखा और शरमन जोशी स्टारर फिल्म सुपर नानी (2014) में काम किया था.

श्वेता फिलहाल बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 8 हजार फॉलोअर्स हैं.

श्वेता बॉलीवुड से दूर पंजाबी फिल्मों में काम करती हैं और उन्हें राज बब्बर के बेटे आर्या की फिल्म हे श्री वे श्री (2024) में देखा गया था.

श्वेता के भाई अमन इंदर कुमार ने साल 2024 में फिल्म तेरा यार हूं मैं से बॉलीवुड डेब्यू किया था.

श्वता के हसबैंड दर्शन राठौड़ हैं, जिनके साथ उन्हें रहते-रहते तकरीबन 23 साल हो गये हैं.

श्वेता ने बीते साल 2024 में पति दर्शन संग 22वीं डेटिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी.

श्वेता ने दर्शन को 21 साल डेट करने के बाद साल 2023 में शादी रचाई थी और साल 2024 में शादी की पहली सालगिरह भी मनाई थी.

श्वेता फिटनेस फ्रिक है और अपने वर्कआउट के वीडियो सोशल मीडिया पर अकसर शेयर करती रहती हैं.







