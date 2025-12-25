भारतीय बैडमिंटन के लिए मिश्रित सफलताओं वाला रहा साल 

भारतीय बैडमिंटन जगत के लिए साल 2025 अन्य खेलों की तरह ही विशेष रहा है. पुरुष और महिला वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां अपने नाम की. युवा खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई. एशिया अंडर-17 और अंडर-15 चैंपियनशिप में महिला वर्ग में शैना मणिमुथु और दीक्षा सुधाकर ने स्वर्ण पदक जीता. बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप्स में तनवी शर्मा और वेन्नाला कालागोटला ने महिला एकल में कांस्य पदक जीता. एक ही इवेंट में दो भारतीय महिला खिलाड़ियों का एकल में पदक जीतने का यह पहला मौका था.

पेरिस में अगस्त में हुई बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भारत ने 15 साल से चले आ रहे पदक के क्रम को बरकरार रखा. सात्विक-चिराग की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक जीता. अक्टूबर में अल ऐन मास्टर्स में श्रीयांशी वलिशेट्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता. हरिहरन अम्साकरुनन और एमआर अर्जुन ने पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया.

नवंबर में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स का खिताब जीता. किदांबी श्रीकांत फाइनल में हारकर खिताब जीतने का मौका चूक गए थे. दिसंबर भारतीय बैडमिंटन के लिए बेहद खास था. लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में एकल वर्ग का खिताब जीता. यह पुरुष वर्ग में साल का भारत का पहला एकल खिताब था. वहीं लक्ष्य सेन का यह छठा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब था.

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स में सात्विक-चिराग की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता था. भारतीय बैडमिंटन के लिए उपलब्धियों के साथ-साथ 2025 उम्मीदों का साल रहा. कई युवा खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने प्रदर्शन से भारतीय बैडमिंटन के भविष्य के सकारात्मक संकेत दिए हैं. इनमें आयुष शेट्टी, उन्नति हुडा और तनवी शर्मा का नाम शामिल है. लक्ष्य सेन ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत अगले साल में और एकल खिताब जीतने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है.