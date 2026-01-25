लॉस एंजिल्स 2028 में पदक जीत सकती हैं MLA विनेश फोगाट: ओलिंपिक चैंपियन सुसाकि

पेरिस ओलिंपिक्स 2024 के दौरान जापान की फ्लैगबियरर और 50 किलोग्राम वज़न की ओलिंपिक चैंपियन युई सुसाकि को पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हार का सामना करना पड़ा- एक भारतीय महिला पहलवान, विनेश फ़ोगाट के हाथों. भारत की विनेश फ़ोगाट पेरिस ओलिंपिक्स तक एक लंबे संघर्ष के बाद पहुंची थीं. जबकि, जापान की सुसाकि ने इससे पहले लगातार 82 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जीत हासिल की थी और 95 मैचों में जापान के अलावा किसी दूसरे पहलवान से हार का सामना नहीं किया था. विनेश ने पेरिस में ही सुसाकि की जीत की सेंचुरी का रिकॉर्ड सफ़र रोक दिया.

विनेश जीत सकती हैं LA2028 में मेडल

दिल्ली-NCR के ग्रेटर नोएडा में चल रही प्रो-रेसलिंग लीग में हरियाणा थंडर्स का हिस्सा बनकर खेल रहीं पूर्व ओलिंपिक चैंपियन सुसाकि इस बात से खुश हैं कि उन्हें हरानेवालीं विनेश फ़ोगाट ने कमबैक की वापसी की है. सुसाकि NDTV से EXCLUSIVE बात करते हुए कहती हैं, “विनेश लॉस एंजेल्स में मेडल जीत सकती हैं.” लेकिन वो ये भी कहती हैं, “मैं पेरिस में हुई हार को भूली नहीं हूं. अगर संभव हुआ तो मैं विनेश को हराना चाहती हूं.”

युई सुसाकि ये भी बताती हैं, “मैं दूसरी बार भारत आई हूं. भारत का खाना, योगा और लोग बहुत अच्छे हैं. प्रो-रेसलिंग लीग में भी अच्छा अनुभव रहा है. यहां के पहलवान दमदार हैं.”

16 साल के करियर में सिर्फ़ 4 हार

दिल्ली-NCR के ग्रेटर नोएडा में चल रही प्रो-रेसलिंग लीग में हरियाणा थंडर्स का हिस्सा बनकर पूर्व ओलिंपिक चैंपियन और चार बार की वर्ल्ड चैंपियन युई सुसाकि भारत और दुनिया भर के पहलवानों के लिए प्रेरणा की वजह बनी हुई हैं. मौजूदा प्रो-रेसलिंग लीग में शुक्रवार तक सुसाकि के सहारे हरियाणा थंडर्स टीम ने 2 मैचों के सभी 13 बाउट जीतकर 4 में से 4 अंक हासिल कर लिए हैं. अबतक अकेली हरियाणा थंडर्स ने हार का रास्ता नहीं देखा है.

पेरिस ओलिंपिक्स से पहले 14 साल के करियर में सुसाकि को सिर्फ़ तीन घरेलू मैचों में ही हार का सामना करना पड़ा था. वो भारतीय कुश्ती के स्तर और प्रो रेसलिंग लीग से प्रभावित हैं. विनेश को मिलाकर सुसाकि ने अपने करियर में सिर्फ़ 4 बार शिकस्त का सामना किया है.

LA 2028 में जीतेंगे पदक'- तीन मालकिन

कमाल की बात है कि प्रो रेसलिंग लीग में हरियाणा की फ़्रेंचाइज़ी की मालकिन कोलकाता की तीन लड़कियां- श्रेया, ईशा गुप्ता और प्रेरणा बांका- हैं. ये लड़कियां प्रो-रेसलिंग को मिल रहे रेसपॉन्स से बेहद उत्साहित हैं.

हरियाणा थंडर्स की ओनर प्रेरण बांका कहती हैं, “हमारी टीम में युई सुसाकि हैं जो ओलिंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियन तो हैं हीं. पेरिस ओलिंपिक्स से पहले भी लगातार 82 अंतर्राष्ट्रीय मुक़ाबले जीत चुकी थीं. रेसलिंग सर्किट में वो काफ़ी विख्यात हैं. वो हमारी टीम और दूसरी टीमों के खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बनी हुईं हैं.”

हरियाणा थंडर्स की एक और मालकिन श्रेया कहती हैं, “प्रो-रेसलिंग लीग में हमारी उम्मीद से बढ़कर रेसपॉन्स मिला है. कई नए टैलेंट सामने आए हैं. इससे भारतीय कुश्ती का लेवल ज़रूर ऊपर जाएगा.”

हरियाणा फ़्रेंचाइज़ी की ही ईशा गुप्ता कहती हैं, “आप इनका असर लॉस एंजेल्स ओलिंपिक्स 2028 में देखेंगे. मुझे लगता है भारत LA2028 में कुश्ती से कम से कम 2 पदक ज़रूर जीतेगा.”

मां और MLA बनीं चैंपियन की वापसी

डबल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स पदक विजेता और एशियन चैंपियन, MLA विनेश फ़ोगाट हाल ही में मां बनी हैं और उन्होंने अपने कमबैक का एलान किया है. विनेश ने ओलिंपिक्स में जापान की युई सुसाकि को हराकर पूरी रेसलिंग की दुनिया को दंग कर दिया था.

पेरिस ओलंपिक-2024 के 50 किलोग्राम वर्ग के फ़ाइनल में पहुंचने वाली विनेश ने सुसाकि को हराकर फ़ाइनल में जगह बनाई थी. लेकिन फ़ाइनल से पहले वेइंग-इन के दौरान उनका वज़न तय वज़न से 100 ग्राम ज़्यादा रह गया और विनेश डिस्क्वालिफाई होकर कोई पदक नहीं जीत सकीं.

