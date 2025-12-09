विज्ञापन
लियोनेल मेस्सी ने किया 'हर हर महादेव' का उद्घोष, महाआरती में हुए शामिल, सामने आया वीडियो

Lionel Messi: फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने मंगलवार को जामनगर स्थित अनंत अंबानी के ड्रीम पोजेक्ट 'वनतारा' का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया.

Lionel Messi: मेस्सी ने वनतारा में मौजूद मंदिर में 'महाआरती' में हिस्सा लिया

Lionel Messi in Vantara: फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने मंगलवार को जामनगर स्थित अनंत अंबानी के ड्रीम पोजेक्ट 'वनतारा' का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया और इस केंद्र में संरक्षण टीमों के साथ बातचीत की. मेस्सी इस दौरान वहां भी गए, जहां बचाए गए बड़े वन्य जीवों जैसे बाघ, तेंदुआ, हाथी, शाकाहारी पशु, सरीसृप और संरक्षण में रखे गए अन्य जानवरों की देखभाल की जाती है. उन्होंने देखभाल करने वालों और पशु चिकित्सा कर्मचारियों के साथ बातचीत की और विशेष चिकित्सा देखभाल, पोषण और पुनर्वास प्रोटोकॉल सहित पशु कल्याण प्रथाओं के बारे में जानकारी ली.  मेस्सी के साथ साथ इंटर मियामी के साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहे

लियोनल मेस्सी के वनतारा दौरे के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जहां उन्होंने महा आरती में हिस्सा लिया. वनतारा में मौजूद मंदिर में 'महाआरती' में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने अंबे माता पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा भी की. वायरल वीडियो में मेस्सी को 'हर हर महादेव' और 'जय माता दी' का उद्घोष करते सुना जा सकता है.

मेस्सी के हवाले कहा गया,"वनतारा जो काम करता है वह वास्तव में शानदार है. जानवरों के लिए किया गया काम, उन्हें मिलने वाली देखभाल, जिस तरह से उन्हें बचाया और पाला जाता है वह  वास्तव में प्रभावशाली है." उन्होंने कहा,"हमने यहां बहुत अच्छा समय बिताया, पूरे समय खुद को सहज महसूस किया और यह एक ऐसा अनुभव है जो यादों में बस जाता है. हम निश्चित रूप से दोबारा आएंगे ताकि इस सार्थक कार्य को प्रेरित और समर्थन देना जारी रख सकें."

मेस्सी ने सोमवार को अपनी बहुप्रतीक्षित ‘जीओएटी इंडिया टूर' का समापन किया. दिल्ली दौरे के साथ उनका तीन दिवसीय भारत दौरा पूरा हुआ, जिसने प्रशंसकों को जीवन भर की यादें दे दीं. उनके दौरे की शुरुआत शनिवार को कोलकाता में अव्यवस्थित रही थी लेकिन इसके बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का उनका दौरा बेहद सफल रहा.

