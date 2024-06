Paris Olympics 2024: टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किया क्वालीफाई

Sumit Nagal 2024 Paris Olympics: भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने आधिकारिक तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने की पुष्टि की है. भारत के टॉप पुरुष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने इस बात की पुष्टि खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की. उन्होंने लिखा, "यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने आधिकारिक तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। यह मेरे लिए एक यादगार पल है क्योंकि ओलंपिक मेरे दिल में एक खास जगह रखता है, मेरे करियर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेना था, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए टॉप्स और साई का बहुत-बहुत धन्यवाद."

