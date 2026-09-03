नंबर 3 रुमेश पथिरागे, नीरज चोपड़ा की टॉप 10 में एंट्री, डायमंड लीग इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले 10 जैवलिन थ्रोअर

Diamond League Finals 2026, Javelin Throws: वांडा डायमंड लीग का फाइनल 4 और 5 सितंबर 2026 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित हो रहा है. दुर्भाग्य से भारत के नीरज चोपड़ा चोट के कारण क्वालीफाई करने के बाद भी डायमंड लीग का फाइनल नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में अब डायमंड लीग का फाइनल श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वॉलकॉट, यूएसए के कर्टिस थॉम्पसन और केन्या के जूलियस येगो के बीच खेला जाएगा. ऐसे में अब सबको उम्मीद यही है कि फाइनल में गोल्ड मेडल इस बार श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ही जीतेंगे.

डायमंड लीग फाइनल 2026 के लिए क्वालिफ़ाई करने वाले एथलीट (पुरुष जैवलिन)

1. रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका) - 39 पॉइंट

2. एंडरसन पीटर्स (ग्रेनाडा) - 35 पॉइंट

3. केशोर्न वॉलकॉट (त्रिनिदाद और टोबैगो) - 23 पॉइंट

4. कर्टिस थॉम्पसन (USA) - 20 पॉइंट

5. जूलियस येगो (केन्या) - 13 पॉइंट

ऐसे में जानते हैं कि डायमंड लीग के इतिहास में किस जैवलिन थ्रो ने सबसे दूर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है.

पहले नंबर पर जर्मनी के थॉमस रोहलर हैं जिन्होंने साल 2017 के दोहा डायमंड लीग में 93.90 मीटर दूर भाला फेंका था जो आज भी डायमंड लीग में सबसे दूर भाला फेंकने का रिकॉर्ड है. दूसरे नंबर पर जर्मनी के ही जोहानेस वेटर हैं जिन्होंने ब्रुसेल्स, 2017 के डायमंड लीग में 93.11 मीटर दूर भाला फेंकने का कमाल किया था. तीसरे नंबर पर श्रीलंका के पथिरागे हैं जिन्होंने इसी साल रोम 2026 में 92.62 मीटर दूर भाला फेंकने का कमाल किया है, फाइनल में थरंगा से एक बार फिर धमाका करने की उम्मीद है.

चौथे नंबर पर जर्मनी के आंद्रेयास हॉफमैन हैं जिन्होंने 92.06मीटर भाला डायमंड लीग में फेंकने का कमाल कर चुके हैं. पांचवें नंबर पर केन्या के जूलियस येगो जिनके नाम 2015 में बर्मिंघम में आयोजित हुए डायमंड लीग में 91.39 मीटर दूर भाला फेंकने का कमाल दर्ज है. छठे नंबर पर जर्मनी के जूलियन वेबर हैं जिनके नाम डायमंड लीग में 91.06 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है.

7वें नंबर पर चेक गणराज्य के याकुब वाडलेज्च हैं जिन्होंने डायमंड लीग में 90.88 मीटर दूर भाला फेंका है. 8वें नंबर पर जर्मनी के जोहानेस वेटर हैं, 9वें नंबर पर जर्मनी के ही थॉमस रोहलर हैं जिन्होंने 90.70 मीटर दूर भाला फेंकने का कमाल किया है. वहीं, भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंक चुके हैं और वो डायमंड लीग के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले 10वें एथलीट हैं.

डायमंड लीग इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले जैवलिन थ्रोअर

रैंक जैवलिन थ्रोअर देश दूरी 1 थॉमस रोहलर जर्मनी 93.90 मीटर 2 जोहानेस वेटर जर्मनी 93.11 मीटर 3 रुमेश पथिरागे श्रीलंका 92.62 मीटर 4 आंद्रेयास हॉफमैन जर्मनी 92.06 मीटर 5 जूलियस येगो केन्या 91.39 मीटर 6 जूलियन वेबर जर्मनी 91.06 मीटर 7 याकुब वाडलेज्च चेक गणराज्य 90.88 मीटर 8 जोहानेस वेटर जर्मनी 90.78 मीटर 9 थॉमस रोहलर जर्मनी 90.70 मीटर 10 नीरज चोपड़ा भारत 90.23 मीटर

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