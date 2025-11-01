विज्ञापन
दो बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस को कहा अलविदा

Rohan Bopanna Announces Retirement From Frofessional Tennis: रोहन बोपन्ना ने शनिवार को पेशेवर टेनिस को अलविदा कह दिया जिससे एटीपी टूर पर उनके दो दशक से अधिक के कैरियर पर विराम लग गया.

Rohan Bopanna
  • भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है
  • बोपन्ना ने इस सप्ताह पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट में कजाखस्तानी खिलाड़ी के साथ पहले दौर में हार का सामना किया
  • कर्नाटक के कूर्ग के रहने वाले बोपन्ना ने अपने कैरियर की शुरुआत छोटे शहर से की थी और कई चुनौतियां पार कीं
Rohan Bopanna Announces Retirement From Frofessional Tennis: भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी और दो बार के ग्रैंडस्लैम चैम्पियन रोहन बोपन्ना ने शनिवार को पेशेवर टेनिस को अलविदा कह दिया जिससे एटीपी टूर पर उनके दो दशक से अधिक के कैरियर पर विराम लग गया. 45 वर्ष के बोपन्ना ने आखिरी बार इस सप्ताह पेरिस मास्टर्स में खेला जिसमे वह कजाखस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक के साथ पहले दौर में हार गए. कर्नाटक के कूर्ग के रहने वाले बोपन्ना ने ‘ अलविदा ..लेकिन अंत नहीं ' शीर्षक से अपने भावुक बयान में लिखा, 'आधिकारिक रूप से खेल से विदा ले रहा हूं.'

उन्होंने लिखा, 'भारत के छोटे से शहर कूर्ग से सफर की शुरूआत करने से लेकर , सर्विस दमदार बनाने के लिये लकड़ी के टुकड़े कांटने, स्टेमिना बढाने के लिये कॉफी के बागानों के बीच से जॉगिंग करने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट पर दूधिया रोशनी में अपने सपनों को पूरा करने तक. सब सपने जैसा लगता है.'

बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास ले लिया था. उन्होंने 2023 में डेविस कप से विदा ली थी और आखिरी बार लखनऊ में मोरक्को के खिलाफ खेला था.

