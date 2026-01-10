विज्ञापन
PWL 2026 Final: फाइनल में हरियाणा थंडर्स से दिल्ली दंगल वॉरियर्स की टक्कर

PWL 2026 Final: फाइनल में हरियाणा थंडर्स से दिल्ली दंगल वॉरियर्स की टक्कर
PRO Wrestling League Final: दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने शुक्रवार रात नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल 2 में महाराष्ट्र केसरी को कड़े मुकाबले में 5–4 से हराकर प्रो रेसलिंग लीग 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. बाउट दर बाउट उतार-चढ़ाव से भरे इस मुकाबले में दिल्ली ने दबाव में संयम दिखाते हुए जीत दर्ज की और खिताबी मुकाबले में हरियाणा थंडर्स से टक्कर तय की. 57 किग्रा पुरुष वर्ग में शानदार वापसी जीत के लिए शुभम कौशिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि 57 किग्रा महिला वर्ग में दबदबा दिखाने वाली मनीषा भनवाला को फाइटर ऑफ द मैच का सम्मान मिला.

62 किग्रा महिला मुकाबले में अंजली के दम पर दिल्ली ने शानदार शुरुआत की. दुदोवा बिल्याना झिवकोवा के खिलाफ संयमित और सटीक प्रदर्शन करते हुए अंजली ने टेकडाउन, पुश-आउट और पावर मिनट में निर्णायक चार अंकों की चाल के साथ 12–4 से जीत दर्ज कर दिल्ली को शुरुआती बढ़त दिलाई.इसके जवाब में 57 किग्रा महिला वर्ग में महाराष्ट्र की मनीषा भनवाला ने कार्ला गोडिनेज़ गोंज़ालेज़ पर एकतरफा दबदबा बनाते हुए लगातार टेकडाउन–टर्न संयोजनों से 15–0 की टेक्निकल सुपीरियॉरिटी से जीत दर्ज कर स्कोर बराबर कर दिया.

हेवीवेट मुकाबले में महाराष्ट्र का पलड़ा भारी रहा, जहां कप्तान रॉबर्ट बारान ने अपना अपराजेय अभियान जारी रखा. शुरुआती एक्टिविटी प्वाइंट गंवाने के बाद बारान ने दूसरे पीरियड में, खासकर पावर मिनट में, टेकडाउन और एक्सपोज़र के जरिए रोनक को 11–1 से हराकर महाराष्ट्र को बढ़त दिलाई.

53 किग्रा महिला वर्ग में निशु भनवाला ने सारिका के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में बढ़त को और मजबूत किया. पहले पीरियड की मजबूत शुरुआत के बाद, दूसरे पीरियड में सारिका की जोरदार वापसी के बावजूद महाराष्ट्र ने 7–6 की करीबी जीत के साथ स्कोर 3–1 कर लिया.

हार के दबाव में दिल्ली को 57 किग्रा पुरुष वर्ग में शुभम कौशिक के रूप में जीवनदान मिला. घुटने की तकलीफ के बावजूद शुभम ने पावर मिनट में टूर्नामेंट के यादगार पलों में से एक रचते हुए चार अंकों के एक्सपोज़र और उसके बाद चार अंकों के टेकडाउन से 11–10 की नाटकीय जीत हासिल की और दिल्ली को मुकाबले में बनाए रखा.

76 किग्रा महिला मुकाबले में यूरोपीय चैंपियन अनास्तासिया अल्पयेयेवा ने हर्षिता मोर के खिलाफ अनुभव का बेहतरीन नमूना पेश किया. शुरुआती अंक गंवाने के बाद अल्पयेयेवा ने तेज़ टेकडाउन और पुश-आउट के जरिए नियंत्रण हासिल किया और 7–5 की जीत के साथ सेमीफाइनल को 3–3 की बराबरी पर ला दिया.

इसके बाद 86 किग्रा पुरुष वर्ग में वाफ़ाएईपौर हादी बख्तियार ने अमित के खिलाफ कड़े मुकाबले में 11–9 से जीत दर्ज कर दिल्ली को फिर बढ़त दिलाई. पावर मिनट में लगातार दो टेकडाउन निर्णायक साबित हुए.

मैच का निर्णायक क्षण 74 किग्रा पुरुष मुकाबले में तुरान बायरामोव और यश के बीच आया. बायरामोव ने पहले पीरियड में 5–0 की बढ़त बना ली, लेकिन दूसरे पीरियड में यश ने जोरदार वापसी कर स्कोर 5–5 कर दिया. बराबरी की स्थिति में उच्च तकनीकी मानदंड के आधार पर बायरामोव को विजेता घोषित किया गया, जिससे दिल्ली को पांचवीं जीत मिली और फाइनल का टिकट पक्का हो गया.

अंतिम बाउट फॉरफिट से तय हुआ, जिसमें तेवान्यान वाज़गेन को जीत मिली, हालांकि तब तक परिणाम स्पष्ट हो चुका था और दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने सेमीफाइनल 5–4 से अपने नाम कर लिया.

दिल्ली दंगल वॉरियर्स अब 1 फरवरी 2026 को पीडब्ल्यूएल 2026 फाइनल में हरियाणा थंडर्स से भिड़ेंगी. मुकाबले का लाइव प्रसारण रात 8:00 बजे से सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 और टेन 5 पर होगा, जबकि स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर उपलब्ध रहेगी.

