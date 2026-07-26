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PM मोदी ने गोल्ड और सिल्वर विजेता मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह को दी बधाई

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को गौरवान्वित करने वाले वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह  को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. मीराबाई ने महिला 48 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया,

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PM मोदी ने गोल्ड और सिल्वर विजेता मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह को दी बधाई
IANS

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को गौरवान्वित करने वाले वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. मीराबाई ने महिला 48 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि ऋषिकांत सिंह ने पुरुष 60 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर अपने डेब्यू खेलों को यादगार बना दिया. पीएम मोदी ने दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की.

पीएम मोदी ने लिखा, 'भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए एक और शानदार अध्याय! प्रतिभाशाली मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर अपना हुनर ​​दिखाया. उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने और कुल मिलाकर चौथा CWG मेडल अपने नाम करने के साथ, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं. उन्हें बधाई! भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.

पीएम मोदी ने की ऋषिकांत के प्रदर्शन की सराहना

पीएम मोदी ने युवा वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह के जज्बे और शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ देश को गौरवान्वित किया, बल्कि अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी हासिल किया. प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ऋषिकांत आगे भी नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया वेटलिफ्टिंग के लिए शानदार अध्याय

केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को गोल्ड के लिए बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए एक और शानदार अध्याय! प्रतिभाशाली मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर अपना हुनर ​​दिखाया. उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने और कुल मिलाकर चौथा CWG मेडल अपने नाम करने के साथ, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। उन्हें बधाई! भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.

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