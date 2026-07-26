PM मोदी ने गोल्ड और सिल्वर विजेता मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह को दी बधाई

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को गौरवान्वित करने वाले वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. मीराबाई ने महिला 48 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि ऋषिकांत सिंह ने पुरुष 60 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर अपने डेब्यू खेलों को यादगार बना दिया. पीएम मोदी ने दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की.
पीएम मोदी ने लिखा, 'भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए एक और शानदार अध्याय! प्रतिभाशाली मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर अपना हुनर दिखाया. उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने और कुल मिलाकर चौथा CWG मेडल अपने नाम करने के साथ, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं. उन्हें बधाई! भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.
Very proud of Indian lifter Rishikanta Singh Chanambam for winning a Silver Medal and also achieving his personal best. His determination and outstanding performance have brought immense joy to the nation. May he continue to scale greater heights and inspire many young athletes.… pic.twitter.com/ab6hAi7vnA— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
पीएम मोदी ने की ऋषिकांत के प्रदर्शन की सराहना
पीएम मोदी ने युवा वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह के जज्बे और शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ देश को गौरवान्वित किया, बल्कि अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी हासिल किया. प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ऋषिकांत आगे भी नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे.
Very proud of Indian lifter Rishikanta Singh Chanambam for winning a Silver Medal and also achieving his personal best. His determination and outstanding performance have brought immense joy to the nation. May he continue to scale greater heights and inspire many young athletes.… pic.twitter.com/ab6hAi7vnA— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया वेटलिफ्टिंग के लिए शानदार अध्याय
केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को गोल्ड के लिए बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए एक और शानदार अध्याय! प्रतिभाशाली मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर अपना हुनर दिखाया. उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने और कुल मिलाकर चौथा CWG मेडल अपने नाम करने के साथ, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। उन्हें बधाई! भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.
Congratulations to Mirabai Chanu on winning the Gold Medal in Weightlifting at the Glasgow Commonwealth Games 2026.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 26, 2026
Her unwavering determination and relentless pursuit of excellence have brought glory to the nation. This remarkable achievement reflects the spirit of… pic.twitter.com/mzM8dw82lH
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