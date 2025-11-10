जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर 102 एकड़ की 'स्पोर्ट्स सिटी' बनाने का प्लान

2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 1982 के एशियाड जैसे अहम टूर्नामेंट के आयोजन करने वाले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर एक नयी स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना बनाई जा रही है. खेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर को गिराकर उसी जगह 102 एकड़ की "स्पोर्ट्स सिटी" बनाई जाएगी. नई स्पोर्ट्स सिटी एक मल्टी स्पोर्टिंग हब के तौर पर विकसित की जाएगी और इसे कतर और ऑस्ट्रेलिया के कामयाब मल्टी स्पोर्टिंग स्टेडियम की तरह बनाया जाएगा.

दुनिया की बेस्ट स्पोर्टिंग फैसिलिटी

फिलहाल ये एक प्रस्ताव है कि खेल अधिकारी दुनिया की ‘बेस्ट प्रैक्टिस' का अध्ययन कर इसे उस स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तौर पर विकसित कर सकें (खेल मंत्री अभी कतर से लौटे हैं) जहां इसका उपयोग एक मिक्स्ड मल्टी-स्पोर्टिंग फैसिलिटी के तौर पर किया जा सके. इसमें एलीट एथलीटों की ट्रेनिंग, कम्यूनिटी विकास और प्रसारण या ब्रॉडकास्ट की बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी.

इसका एक मकसद एक ही छत के नीचे कई खेलों की सुविधाएं मुहैया करवाना भी है जिसमें एक ब्रॉडकास्ट स्टूडियो भी मौजूद होगा. वैसे अधिकारियों ने NDTV को बताया कि कि काम शुरू करने या पूरा करने के लिए अभी तक कोई समयरेखा नहीं है. खेल मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, “इसके पीछे विचार यह है कि एक ऐसा परिसर बनाया जाए जो हाई परफोरमेंस स्पोर्ट, सामूहिक भागीदारी और मीडिया फ्रेंडली भावनाओं के अनुरूप हो. उन्होंने ये भी कहा, "हम कतर और ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन कर रहे हैं ताकि विरासत उपयोग, आयोजन की मेजबानी और एथलीट पाथवेज़ पर सबक लेकर आगे बढ़ें."

एक आधुनिक अतीत वाला स्टेडियम, बहुत कम हो रहा इस्तेमाल

नेहरू स्टेडियम की कहानी से भारतीय खेल प्रशंसक अच्छी तरह वाकिफ होंगे. 1982 एशियाड और 2010 कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान दुनिया भर ने इसकी रौनक देखी. लेकिन इसके अलावा इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाया है. मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नेहरू स्टेडियम के स्थान का वर्तमान में केवल 28% उपयोग किया जा रहा है.

स्पोर्ट्स सिटी बनाने का क्या है मकसद?

खेल मंत्रालय का ब्लूप्रिंट लंबे समय से चले आ रहे स्टेडियम में जो खामियां और कमियां रह गई हैं उसे दूर करने का है. इसके जरिये कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश है.

• एलीट प्रशिक्षण हब के साथ सामुदायिक अदालतों और क्षेत्रों को विश्व स्तरीय परिणामों और सामुदायिक भागीदारी दोनों को बढ़ावा देने के लिए.

• मिडिया और व्यावसायीकरण: साइट पर एक प्रसारण स्टूडियो संघों को अधिक सामग्री बनाने, प्रायोजकों को आकर्षित करने और नियमित प्रोग्रामिंग बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है.

• कतर और ऑस्ट्रेलिया - दो बहुत अलग लेकिन कमाल के मॉडल को लेकर सरकार का कहना है कि वह उन मॉडल का अध्ययन कर रही है.

• एथलीट विलेज को एकीकृत किया गया: प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ सह-स्थानित वर्ष भर आवास (कतर / यूके मॉडल) यात्रा के समय को कम करने, पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने और परिसर को प्रशिक्षण शिविरों के लिए एक मैग्नेट बनाने के लिए.

• केंद्रीय उच्च-प्रदर्शन केंद्र: एक ही छत के नीचे खेल विज्ञान, फिजियोथेरेपी, ऊंचाई वाले चैंबर और डेटा लैब - ऑस्ट्रेलिया में मानक - तैयारी को पेशेवर बनाने के लिए.

• बहु-उपयोग इंडोर एरेनाः लेबल, वॉलीबॉल, इंडोर एथलेटिक्स और संगीत कार्यक्रमों की होस्टिंग करने वाले लेबल, एरेनास का उपयोग में सुधार करते हैं.

• सार्वजनिक परिवहन पहले डिजाइन: आधुनिक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम परिसरों का एक हॉलमार्क - यातायात ग्रिडलॉक के बिना दर्शकों को स्थानांतरित करने के लिए बिना किसी रुकावट के मेट्रो और बस एकीकरण.

• फैन जोन और रिटेल एक्टिवेशनः म्यूजियम, फैन एक्सपीरियंस और रिटेल के साथ साल भर एक्टिवेशन ताकि स्पोर्ट प्रेंसिंक्ट को कभी-कभार इवेंट साइट्स के बजाय दैनिक गंतव्य में बदल दिया जा सके.

• ब्रॉडकास्ट और कंटेंट इकोसिस्टमः ऑनसाइट स्टूडियो और मिक्स्ड-रियलिटी ब्रॉडकास्ट क्षमताएं संघों को सुसंगत सामग्री बनाने, दर्शकों को बढ़ने और प्रायोजन को अनलॉक करने में मदद करती हैं.

• लेगसी प्लानिंग बेक्ड इनः कतर के मामले में, मॉड्यूलर स्टेडियम और लेगसी बजट लाइनें डिजाइन चरण से बचने के लिए प्रमुख आयोजनों के बाद सफेद हाथियों से बचने के लिए योजनाबद्ध थीं.

मुश्किल सवाल

महत्वाकांक्षा को एक तरफ रखते हुए, योजना तत्काल व्यावहारिक सवाल उठाती है. नेहरू स्टेडियम एक ऐतिहासिक स्थल है जिसमें संस्थागत स्मृति और नियमित उपयोग हैं. इसे ध्वस्त करने के लिए संघों, किरायेदारों और चल रहे आयोजनों के लिए सावधानीपूर्वक संक्रमण योजनाओं की आवश्यकता होगी.

महत्वपूर्ण रूप से, मंत्रालय के सूत्रों ने जोर दिया कि हालांकि इस विचार में राजनीतिक और तकनीकी गति है, लेकिन कोई दृढ़ समयरेखा नहीं है. फिलहाल राजधानी दिल्ली इस प्रस्ताव पर फैसले का इंतजार करेगी. खेलमंत्री कतर की हालिया यात्रा से ये तो साफ है कि इस योजना पर गंभीरता से बात चल रही है. आने वाले महीनों में पता चलेगा कि क्या 102 एकड़ का ये विशालकाय स्टेडियम किस रूप में सामने पेश होगा और इसे लेकर कितना कारगर लीगैसी प्लान या विरासत की योजना के साथ दुनिया के सामने नये रूप में पेश होगा.