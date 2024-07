Paris Olympics 2024: "उसे केवल यही पसंद है...", पेरिस में रह रहीं मां ने किया लक्ष्य के डाइट प्लान का खुलासा

भारत के लक्ष्य सेन (Lakshya Sen) ने बुधवार को ग्रुप एल मैच में विश्व नंबर 4 और मौजूदा ऑल-इंग्लैंड चैंपियन इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. लक्ष्य ने 2018 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता के खिलाफ 21-18, 21-12 से सनसनीखेज जीत हासिल की. मैच के बाद, उनकी मां निर्मला, जो अपने बेटे का समर्थन करने के लिए पेरिस में हैं, ने यादगार जीत पर खुशी व्यक्त की है.

That was insane, Lakshya Sen! How could you pull off that shot? Unbelievable! pic.twitter.com/buP3RfHVCP