ओलंपिक चैंपियन आंद्रे डी ग्रास टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए 'इंटरनेशनल इवेंट एंबेसडर' नियुक्त

टाटा मुंबई मैराथन (TMM), जो एक 'वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रेस' है और 18 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली है, ने ओलंपिक चैंपियन आंद्रे डी ग्रास को अपने 21वें संस्करण के लिए 'इंटरनेशनल इवेंट एंबेसडर' घोषित किया है. अपनी पीढ़ी के सबसे निपुण धावकों में से एक, डी ग्रास की उपस्थिति एशिया की इस सबसे प्रतिष्ठित मैराथन की वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी.

​अपनी बिजली जैसी तेज फिनिशिंग, दबाव में संयम और बड़े मंचों पर शानदार प्रदर्शन के लिए मशहूर आंद्रे डी ग्रास एक वैश्विक एथलेटिक्स आइकन हैं. उनकी कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है. एक साधारण शुरुआत से ऊपर उठते हुए, उन्हें पहली बार एक स्थानीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल के जूते और उधार के स्पाइक्स पहनकर दौड़ते हुए देखा गया था, जो उनके असाधारण करियर की शुरुआत थी.

​आज, डी ग्रास विश्व एथलेटिक्स के दिग्गजों में शामिल हैं, जिनके नाम सात ओलंपिक पदक हैं. उनकी पहली बड़ी सफलता रियो 2016 ओलंपिक खेलों में मिली, जहां उन्होंने 200 मीटर में रजत और 100 मीटर व 4x100 मीटर रिले में कांस्य पदक जीते. उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में अपनी विरासत को पुख्ता किया, जहां उन्होंने 200 मीटर में स्वर्ण पदक और साथ ही 100 मीटर व 4x100 मीटर रिले में पोडियम स्थान हासिल किया। हाल ही में, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में, डी ग्रास ने 4x100 मीटर रिले में कनाडा को स्वर्ण पदक दिलाकर अपने नेतृत्व और अनुभव का परिचय दिया.

​ओलंपिक के अलावा, डी ग्रास ने विश्व चैंपियनशिप में भी निरंतर प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने पांच संस्करणों में छह पदक जीते हैं, जिसमें 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (यूजीन) का स्वर्ण पदक भी शामिल है.

​मैदान से बाहर, आंद्रे डी ग्रास खेलों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए समर्पित हैं. 'आंद्रे डी ग्रास फैमिली फाउंडेशन' के जरिए उन्होंने खेल और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके हजारों युवाओं को सशक्त बनाया है. उनका फाउंडेशन एथलेटिक्स का उपयोग आत्मविश्वास, अनुशासन और महत्वाकांक्षा पैदा करने के लिए करता है.

​इस आयोजन के साथ अपने जुड़ाव पर आंद्रे डी ग्रास ने कहा, "दौड़ना अनुशासन, विश्वास और लचीलापन सिखाता है, ये वे मूल्य हैं जो दौड़ खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहते हैं. टाटा मुंबई मैराथन लोगों को एकजुट करने और साहस को प्रेरित करने की खेल की शक्ति का प्रतीक है. मैं इस प्रतिष्ठित आयोजन के 21वें संस्करण का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं.

​प्रोकैम इंटरनेशनल (प्रमोटर्स) के विवेक सिंह ने कहा, "आंद्रे डी ग्रास की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि महानता की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है. उनकी उपलब्धियां, विनम्रता और समाज को वापस देने की प्रतिबद्धता टाटा मुंबई मैराथन की भावना के साथ पूरी तरह मेल खाती है. उनकी उपस्थिति भारत भर के धावकों को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी."